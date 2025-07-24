Інші країни не повинні впливати на взаємодію між Китаєм та РФ, - МЗС КНР

У Китаї заявили, що інші країни не повинні чинити вплив на його відносини з Росією, оскільки їхня співпраця не спрямована проти третіх сторін.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь.

Так, коментуючи заклики керівництва ЄС до Китаю обмежити торгово-промислову співпрацю з Росією на тлі триваючої російської війни проти України, він наголосив, що їхня взаємодія не спрямована проти третіх сторін.

"Я хочу наголосити, що взаємодія між Китаєм та Росією не спрямована проти третіх сторін і не повинна піддаватися їхньому впливу", - сказав Ґо.

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Він також рекомендував стежити за офіційними заявами Пекіна з приводу "нових подій" щодо цієї теми.

Раніше повідомлялося, що президент Європейської ради Антоніу Кошта у вступному слові на саміті ЄС-Китай закликав Китай вплинути на РФ для завершення війни.