УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12573 відвідувача онлайн
Новини Відносини РФ та Китаю
934 9

Інші країни не повинні впливати на взаємодію між Китаєм та РФ, - МЗС КНР

взаємодія між Китаєм та РФ,

У Китаї заявили, що інші країни не повинні чинити вплив на його відносини з Росією, оскільки їхня співпраця не спрямована проти третіх сторін.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь.

Так, коментуючи заклики керівництва ЄС до Китаю обмежити торгово-промислову співпрацю з Росією на тлі триваючої російської війни проти України, він наголосив, що їхня взаємодія не спрямована проти третіх сторін.

"Я хочу наголосити, що взаємодія між Китаєм та Росією не спрямована проти третіх сторін і не повинна піддаватися їхньому впливу", - сказав Ґо.

Також читайте: Китай пообіцяв посилити підтримку РФ після погроз Трампа про санкції, - The Telegraph

Він також рекомендував стежити за офіційними заявами Пекіна з приводу "нових подій" щодо цієї теми.

Раніше повідомлялося, що президент Європейської ради Антоніу Кошта у вступному слові на саміті ЄС-Китай закликав Китай вплинути на РФ для завершення війни.

Автор: 

Китай (4775) росія (66826)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Їм пох - хоч кілок на голові теши
показати весь коментар
24.07.2025 13:35 Відповісти
"взаємодія між Китаєм та Росією не спрямована проти третіх сторін і не повинна піддаватися їхньому впливу", - сказав Ґо." - цей Го щось зовсім не того! Як це не спрямована проти третіх сторін? А підтримка війни в Україні, через яку гинуть українці, це що по-їхньому? Прогулянка просто? Видно вони в своєму Китаї такі ж неадекватні істоти як і кацапи в рашці! Брешуть так саме незгарбно!
показати весь коментар
24.07.2025 13:38 Відповісти
У 22-му ***** напало на Україну після того, як на Пекінській олімпіаді отримав дозвіл від Сі.
показати весь коментар
24.07.2025 13:56 Відповісти
наскільки би планета з полегшенням зітхнула, якби з неї зникли кацапи і ті комуняки.
показати весь коментар
24.07.2025 13:42 Відповісти
Залюбіться до смерті. Тільки не втягуйте у ваше збочення інші країни.
показати весь коментар
24.07.2025 13:53 Відповісти
То якого х...я ви китайці, які х..р зна де ,а воюїте в Україні , на стороні русні ? !...мало вам своїх китайців та своєї землі ? На своєму горлді свою капусту сажайте , потвори !!!
показати весь коментар
24.07.2025 14:07 Відповісти
Та ти шо! Тільки косооким можна сунути носа.
показати весь коментар
24.07.2025 14:09 Відповісти
ЕС вскормил ****, стимулировал агрессию и продолжает финансировать войну.
Товарищ Си может с чистой совестью посылать ЕС на китайский кукан.
показати весь коментар
24.07.2025 14:09 Відповісти
Китай та РФ тільки можуть впливати на інші країни
показати весь коментар
24.07.2025 14:30 Відповісти
 
 