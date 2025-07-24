Китай має вплинути на РФ, щоб та поважала Статут ООН та припинила свою військову агресію проти України, - Кошта

Президент Європейської ради Антоніу Кошта у вступному слові на саміті ЄС-Китай закликав Китай вплинути на РФ для завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Євроради.

"Ми закликаємо Китай, постійний член Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, використати свій вплив на Росію, щоб та поважала Статут ООН та припинила свою військову агресію проти України", - заявив президент Євроради.

Кошта підкреслив необхідність підтримки фундаментальних цінностей, закріплених у Статуті ООН, зокрема суверенітету, територіальної цілісності та поваги до міжнародно визнаних кордонів.

Зважаючи на те, що ЄС і Китай є основними світовими гравцями з найпотужнішими економіками, він відзначив важливість спільної відповідальності за підтримку світового порядку, заснованого на правилах, та вирішення глобальних викликів.

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"У нас різні політичні та економічні системи. Ми не завжди маємо спільну думку. Проте ми маємо спільний інтерес у розвитку конструктивних та стабільних відносин, заснованих на повазі до міжнародного порядку, заснованого на правилах", - заявив Кошта.

Він окремо зупинився на необхідності досягнення конкретного прогресу в питаннях торгівлі та економіки, адже обидві сторони бажають збалансованих та взаємовигідних відносин.

Кошта закликав Китай разом розробляти рішення спільних глобальних проблем та служити справі глобального миру.

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