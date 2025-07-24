Китай должен повлиять на РФ, чтобы та уважала Устав ООН и прекратила свою военную агрессию против Украины, - Кошта
Президент Европейского совета Антониу Кошта во вступительном слове на саммите ЕС-Китай призвал Китай повлиять на РФ для завершения войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Евросовета.
"Мы призываем Китай, постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, использовать свое влияние на Россию, чтобы та уважала Устав ООН и прекратила свою военную агрессию против Украины", - заявил президент Евросовета.
Кошта подчеркнул необходимость поддержки фундаментальных ценностей, закрепленных в Уставе ООН, в частности суверенитета, территориальной целостности и уважения к международно признанным границам.
Учитывая то, что ЕС и Китай являются основными мировыми игроками с самыми мощными экономиками, он отметил важность совместной ответственности за поддержание мирового порядка, основанного на правилах, и решения глобальных вызовов.
"У нас разные политические и экономические системы. Мы не всегда имеем общее мнение. Однако мы имеем общий интерес в развитии конструктивных и стабильных отношений, основанных на уважении к международному порядку, основанному на правилах", - заявил Кошта.
Он отдельно остановился на необходимости достижения конкретного прогресса в вопросах торговли и экономики, ведь обе стороны желают сбалансированных и взаимовыгодных отношений.
Кошта призвал Китай вместе разрабатывать решения общих глобальных проблем и служить делу глобального мира.
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