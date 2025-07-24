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Новости Отношения РФ и Китая
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Китай должен повлиять на РФ, чтобы та уважала Устав ООН и прекратила свою военную агрессию против Украины, - Кошта

президент Европейского совета Антониу Кошта

Президент Европейского совета Антониу Кошта во вступительном слове на саммите ЕС-Китай призвал Китай повлиять на РФ для завершения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Евросовета.

"Мы призываем Китай, постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, использовать свое влияние на Россию, чтобы та уважала Устав ООН и прекратила свою военную агрессию против Украины", - заявил президент Евросовета.

Кошта подчеркнул необходимость поддержки фундаментальных ценностей, закрепленных в Уставе ООН, в частности суверенитета, территориальной целостности и уважения к международно признанным границам.

Учитывая то, что ЕС и Китай являются основными мировыми игроками с самыми мощными экономиками, он отметил важность совместной ответственности за поддержание мирового порядка, основанного на правилах, и решения глобальных вызовов.

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"У нас разные политические и экономические системы. Мы не всегда имеем общее мнение. Однако мы имеем общий интерес в развитии конструктивных и стабильных отношений, основанных на уважении к международному порядку, основанному на правилах", - заявил Кошта.

Он отдельно остановился на необходимости достижения конкретного прогресса в вопросах торговли и экономики, ведь обе стороны желают сбалансированных и взаимовыгодных отношений.

Кошта призвал Китай вместе разрабатывать решения общих глобальных проблем и служить делу глобального мира.

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Заклики це добре.
Завжди працювало...
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24.07.2025 09:49 Ответить
Китай робить те, що йому вигідно - заробляє на війні.
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24.07.2025 09:56 Ответить
Ключ від завершення війни знаходиться в китаї, а не в кремлі. Якщо завтра сі натякне про якісь там санкції проти кацапстану, війна закічится в один день. То китай повинен вплинути на китай? Чи як?
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24.07.2025 10:00 Ответить
Смішні люди.
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24.07.2025 10:04 Ответить
він і впливає. Раніш соромився, а зараз відкрито продає комплектуючи для дронів, дозволяє своїм чайникам воювати в Україні. Некажучи вже про торгівлю і заяв КНР
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24.07.2025 10:08 Ответить
З якого бодуна впливати? Так, згоден, каазлабад - ворог таукитайцям i навпаки.... Та Китай - не зацiкавлений, щоб цапорилii прийшов гаплик. Адже коли настане тринда нарабсее, таукитайцi напряму , сам на сам зiштовхнуться з амерами, А воно iм потрiбно, коли жар можна розгрiбати чужими руками. Точно така ж позицiя , що до лаптеунтii i з боку Штатiв, нарабсея - це буферу мiж таукитайцями i Штатами.
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24.07.2025 10:18 Ответить
у
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24.07.2025 10:22 Ответить
 
 