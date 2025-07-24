Я перестал пытаться понять Путина, - Вадефуль

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что перестал пытаться понять российского диктатора Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Вадефуль заявил в интервью Die Zeit.

Он отметил, что Путин использует войну на Ближнем Востоке для попыток разделить общество в Германии. А затем наносит особенно жестокие удары.

"Я перестал пытаться понять так называемую логику, стоящую за атаками Путина. Он прекратит только тогда, когда поймет, что его план не работает", - заявил Вадефуль.

Глава МИД отметил, что Украина оставалась в центре внимания. Потому что факт остается фактом: эта война в Европе, эта война против европейских ценностей, является самым большим вызовом внешней политики. Однако привлечь к этому внимание общественности нелегко.

Министр иностранных дел Германии также выразил скептицизм относительно возможного ареста российских активов, замороженных в Европе.

"Здесь сложно найти решение. Такой шаг связан с множеством юридических и фискальных вопросов", - признал он.

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