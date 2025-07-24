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Новости Агрессия России против Украины
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Я перестал пытаться понять Путина, - Вадефуль

Йоганн Вадефуль о логике Путина

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что перестал пытаться понять российского диктатора Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Вадефуль заявил в интервью Die Zeit.

Он отметил, что Путин использует войну на Ближнем Востоке для попыток разделить общество в Германии. А затем наносит особенно жестокие удары.

"Я перестал пытаться понять так называемую логику, стоящую за атаками Путина. Он прекратит только тогда, когда поймет, что его план не работает", - заявил Вадефуль.

Глава МИД отметил, что Украина оставалась в центре внимания. Потому что факт остается фактом: эта война в Европе, эта война против европейских ценностей, является самым большим вызовом внешней политики. Однако привлечь к этому внимание общественности нелегко.

Министр иностранных дел Германии также выразил скептицизм относительно возможного ареста российских активов, замороженных в Европе.

"Здесь сложно найти решение. Такой шаг связан с множеством юридических и фискальных вопросов", - признал он.

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Автор: 

путин владимир (31744) Вадефуль Иоганн (45)


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Топ комментарии
+5
У нас тут та сама хрінь з гундосим. Пробуємо, намагаємось, але передбачити і зрозуміти його - це непроста справа
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24.07.2025 13:55 Ответить
+4
А як можна розуміти скажену тварину?
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24.07.2025 13:55 Ответить
+2
Виглядає як сповідь хронічного алкоголіка.
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24.07.2025 13:55 Ответить
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У нас тут та сама хрінь з гундосим. Пробуємо, намагаємось, але передбачити і зрозуміти його - це непроста справа
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24.07.2025 13:55 Ответить
А як можна розуміти скажену тварину?
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24.07.2025 13:55 Ответить
Виглядає як сповідь хронічного алкоголіка.
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24.07.2025 13:55 Ответить
Бо ху...ло кончене, як і все населення рашкостану!
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24.07.2025 13:56 Ответить
Зрозуміти ***** та його шоблу можуть тільки профільні фахівці з кліничной психіатрії.
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24.07.2025 13:57 Ответить
Марк Твен сказав про суперечку з дурнем, та до порозуміння з ****** цей вислів теж пасує.
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24.07.2025 13:59 Ответить
як сильно намагався?
наскільки довго намагався?
самостійно, чи з кимось, намагався?
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24.07.2025 14:00 Ответить
Як добре,що позаду президент США і ядерна парасолька.

"Той, хто знає ворога й себе, ніколи не програє війни;

Хто не знає ворога, але знає себе, інколи виграє, а інколи програє;

Той, хто не знає ні себе, ні ворога, програє кожну баталію"-Сунь-дзи "Мистецтво війни".
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24.07.2025 14:04 Ответить
Шож його розуміти - хоче повернути дореволюційні кордони рашки
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24.07.2025 14:04 Ответить
Погано, що не розуміє. Бо пуйло хоче знищити Україниу
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24.07.2025 14:12 Ответить
Вам баранам Україна про це каже ще з 1991-го року. Але ціни на газ та його кількість затьмарила вам беньки. Спочатку шьрьодер, а потім стара ***** мЄркьЄльша хороводи з друганом ****** водили поки воно не оборзєло в край та пішло повномаштабною війною.
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24.07.2025 14:16 Ответить
 
 