Я перестал пытаться понять Путина, - Вадефуль
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что перестал пытаться понять российского диктатора Владимира Путина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Вадефуль заявил в интервью Die Zeit.
Он отметил, что Путин использует войну на Ближнем Востоке для попыток разделить общество в Германии. А затем наносит особенно жестокие удары.
"Я перестал пытаться понять так называемую логику, стоящую за атаками Путина. Он прекратит только тогда, когда поймет, что его план не работает", - заявил Вадефуль.
Глава МИД отметил, что Украина оставалась в центре внимания. Потому что факт остается фактом: эта война в Европе, эта война против европейских ценностей, является самым большим вызовом внешней политики. Однако привлечь к этому внимание общественности нелегко.
Министр иностранных дел Германии также выразил скептицизм относительно возможного ареста российских активов, замороженных в Европе.
"Здесь сложно найти решение. Такой шаг связан с множеством юридических и фискальных вопросов", - признал он.
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