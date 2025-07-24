Я перестав намагатися зрозуміти Путіна, - Вадефуль
Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що перестав намагатися зрозуміти російського диктатора Володимира Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Вадефуль заявив в інтерв’ю Die Zeit.
Він зазначив, що Путін використовує війну на Близькому Сході для спроб розділити суспільство в Німеччині. А потім завдає особливо жорстоких ударів.
"Я перестав намагатися зрозуміти так звану логіку, що стоїть за атаками Путіна. Він припинить тільки тоді, коли зрозуміє, що його план не працює", - заявив Вадефуль.
Глава МЗС зазначив, що Україна залишалася в центрі уваги. Бо факт залишається фактом: ця війна в Європі, ця війна проти європейських цінностей, є найбільшим викликом зовнішньої політики. Проте привернути до цього увагу громадськості нелегко.
Міністр закордонних справ Німеччини також висловив скептицизм щодо можливого арешту російських активів, заморожених в Європі.
"Тут складно знайти рішення. Такий крок пов'язаний з безліччю юридичних і фіскальних питань", - визнав він.
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