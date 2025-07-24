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Новини Агресія Росії проти України
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Я перестав намагатися зрозуміти Путіна, - Вадефуль

Йоганн Вадефуль про логіку Путіна

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що перестав намагатися зрозуміти російського диктатора Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Вадефуль заявив в інтерв’ю Die Zeit.

Він зазначив, що Путін використовує війну на Близькому Сході для спроб розділити суспільство в Німеччині. А потім завдає особливо жорстоких ударів. 

 "Я перестав намагатися зрозуміти так звану логіку, що стоїть за атаками Путіна. Він припинить тільки тоді, коли зрозуміє, що його план не працює", - заявив Вадефуль.

Глава МЗС зазначив,  що Україна залишалася в центрі уваги. Бо факт залишається фактом: ця війна в Європі, ця війна проти європейських цінностей, є найбільшим викликом зовнішньої політики. Проте привернути до цього увагу громадськості нелегко.

Міністр закордонних справ Німеччини також висловив скептицизм щодо можливого арешту російських активів, заморожених в Європі.

"Тут складно знайти рішення. Такий крок пов'язаний з безліччю юридичних і фіскальних питань", - визнав він.

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Автор: 

путін володимир (24330) Вадефуль Йоганн (45)


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Топ коментарі
+5
У нас тут та сама хрінь з гундосим. Пробуємо, намагаємось, але передбачити і зрозуміти його - це непроста справа
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24.07.2025 13:55 Відповісти
+4
А як можна розуміти скажену тварину?
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24.07.2025 13:55 Відповісти
+2
Виглядає як сповідь хронічного алкоголіка.
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24.07.2025 13:55 Відповісти
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У нас тут та сама хрінь з гундосим. Пробуємо, намагаємось, але передбачити і зрозуміти його - це непроста справа
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24.07.2025 13:55 Відповісти
А як можна розуміти скажену тварину?
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24.07.2025 13:55 Відповісти
Виглядає як сповідь хронічного алкоголіка.
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24.07.2025 13:55 Відповісти
Бо ху...ло кончене, як і все населення рашкостану!
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24.07.2025 13:56 Відповісти
Зрозуміти ***** та його шоблу можуть тільки профільні фахівці з кліничной психіатрії.
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24.07.2025 13:57 Відповісти
Марк Твен сказав про суперечку з дурнем, та до порозуміння з ****** цей вислів теж пасує.
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24.07.2025 13:59 Відповісти
як сильно намагався?
наскільки довго намагався?
самостійно, чи з кимось, намагався?
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24.07.2025 14:00 Відповісти
Як добре,що позаду президент США і ядерна парасолька.

"Той, хто знає ворога й себе, ніколи не програє війни;

Хто не знає ворога, але знає себе, інколи виграє, а інколи програє;

Той, хто не знає ні себе, ні ворога, програє кожну баталію"-Сунь-дзи "Мистецтво війни".
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24.07.2025 14:04 Відповісти
Шож його розуміти - хоче повернути дореволюційні кордони рашки
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24.07.2025 14:04 Відповісти
Погано, що не розуміє. Бо пуйло хоче знищити Україниу
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24.07.2025 14:12 Відповісти
Вам баранам Україна про це каже ще з 1991-го року. Але ціни на газ та його кількість затьмарила вам беньки. Спочатку шьрьодер, а потім стара ***** мЄркьЄльша хороводи з друганом ****** водили поки воно не оборзєло в край та пішло повномаштабною війною.
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24.07.2025 14:16 Відповісти
"Я не розумію"...."Я перестав намагатися зрозуміти"... У цій другій фразі вся Європа. Тупо пи₴дуни.
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24.07.2025 14:38 Відповісти
 
 