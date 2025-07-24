Въезд семей с детьми запретили в ряд населенных пунктов правобережья Херсонщины, - ОВА

Во время заседания Совета обороны области приняты изменения в перечень населенных пунктов правобережья Херсонщины, из которых объявлена обязательная эвакуация населения.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, такое решение принято в связи с постоянными российскими обстрелами и дроновыми атаками.

Так, речь идет о таких населенных пунктах области: Веселое, Казацкое, Берислав, Новоберислав, Отрадокаменка, Львово, Тягинка, Ольговка, Бургунка, Николаевка, Змиевка, Красный Маяк, Новокаиры, Республиканец, Качкаровка, Саблуковка, Меловое, Дудчаны, Гавриловка, Михайловка, Золотая Балка, Осокоровка, Шляховое, Томарино, Новоалександровка, Белозерка, Кизомыс, Береговое, Янтарное, Днепровское, Велетенское, Новотягинка, Токаревка, Станислав, Софиевка, Александровка, Широкая Балка, Никольское, Ивановка, Понятовка, Гончарное, Новодмитровка, Ромашково, Первомайское.

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Из Херсонской громады - поселок Инженерное, Камышанский, Садовский и Антоновский старостаты (в том числе - улицы Восточные, с 1 по 34), а также улицы Андрея Орлова, Греческая, Соборная, Перекопская (все улицы и переулки ниже к Днепру), микрорайоны Корабел, Янтарный-1 и Янтарный-2 города Херсон.



Отмечается, что во все эти населенные пункты запрещен въезд семей с детьми.



Правоохранители, спасатели и социальные службы уже получили поручение - провести с людьми всю необходимую разъяснительную работу.

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"Призываю всех жителей: не медлите с эвакуацией. Берегите себя и своих близких", - добавил председатель ОВА.



