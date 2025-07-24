В’їзд родин із дітьми заборонили до низки населених пунктів правобережжя Херсонщини, - ОВА

Під час засідання Ради оборони області ухвалено зміни до переліку населених пунктів правобережжя Херсонщини, з яких оголошено обов’язкову евакуацію населення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, таке рішення ухвалено у зв’язку з постійними російськими обстрілами та дроновими атаками.

Так, ідеться про такі населені пункти області: Веселе, Козацьке, Берислав, Новоберислав, Одрадокамʼянка, Львове, Тягинка, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Зміївка, Червоний Маяк, Новокаїри, Республіканець, Качкарівка, Саблуківка, Милове, Дудчани, Гаврилівка, Михайлівка, Золота Балка, Осокорівка, Шляхове, Томарине, Новоолександрівка, Білозерка, Кізомис, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Велетенське, Новотягинка, Токарівка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Микільське, Іванівка, Понятівка, Гончарне, Новодмитрівка, Ромашкове, Першотравневе.

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Із Херсонської громади – селище Інженерне, Комишанський, Садівський і Антонівський старостати (у тому числі вулиці Східні – з 1 по 34), а також вулиці Андрія Орлова, Грецька, Соборна, Перекопська (всі вулиці та провулки нижче до Дніпра), мікрорайони Корабел, Янтарний-1 і Янтарний-2 міста Херсон.



Наголошується, що до всіх цих населених пунктів заборонено в’їзд родин із дітьми.



Правоохоронці, рятувальники та соціальні служби вже отримали доручення – провести з людьми всю необхідну роз’яснювальну роботу.

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"Закликаю всіх мешканців: не зволікайте з евакуацією. Бережіть себе і своїх близьких", - додав голова ОВА.



