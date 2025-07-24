Украину атакуют российские беспилотники, - Воздушные Силы
Вечером 24 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Вражеские ударные БпЛА на севере Сумщины, курс - южный.
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