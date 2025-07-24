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Новости Атака беспилотников
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Украину атакуют российские беспилотники, - Воздушные Силы

шахеди

Вечером 24 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Вражеские ударные БпЛА на севере Сумщины, курс - южный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не прекращает террор, блокирует дипломатию. Этой ночью атаковала Украину 103 ударными дронами и четырьмя ракетами, - Зеленский

беспилотник (3988) Воздушные силы (2539) Шахед (1329) война в Украине (5328)


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Топ комментарии
+2
и такая ******* - каждый день
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24.07.2025 21:01 Ответить
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и такая ******* - каждый день
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24.07.2025 21:01 Ответить
Кацапам дуже хочеться поскоріше здохнути 😡
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24.07.2025 21:15 Ответить
від чого ? від потужних відосиків? це не працює
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24.07.2025 21:18 Ответить
Та вже другий мільйон розміняли...
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24.07.2025 21:21 Ответить
гадаю в нас не меньше. але в них людський ресурс необмежений
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24.07.2025 21:24 Ответить
 
 