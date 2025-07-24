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Новости Атака беспилотников
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Россия не останавливает террор, блокирует дипломатию. Сегодня ночью атаковала Украину 103 ударными дронами и четырьмя ракетами, - Зеленский

Враг нанес массированный удар по Одессе, есть повреждения инфраструктуры, в городе пожары.

После предложения в Стамбуле немедленно и полностью прекратить огонь, Россия ударила по Украине ракетами и дронами

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

"Вчера на встрече в Стамбуле российской стороне снова было озвучено предложение немедленно и полностью прекратить огонь. В ответ российские дроны бьют по жилым домам и Привозу в Одессе, многоэтажках в Черкассах, энергетической инфраструктуре Харьковщины, спортзалу университета в Запорожье, по Донецкой, Сумской и Николаевской областях", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что всего было 103 ударных дрона, большинство из которых - "шахеды", и четыре ракеты.

"Каждую ночь Россия выбирает города и громады, которые становятся мишенями для ударов. К сожалению, на Харьковщине погибли три человека. Мои соболезнования всем родным и близким. Еще более десяти человек ранены, в том числе - девятилетний ребенок в Черкассах", - отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что Россия не останавливат террор, блокирует дипломатию и именно поэтому заслуживает полномасштабные санкционные ответы и наши удары по ее логистике, по ее военным базам, по ее военным производствам.

"Мы будем делать все, чтобы дипломатия сработала. Но именно Россия должна прекратить эту войну, которую сама же начала", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг нанес массированный удар беспилотниками по Одессе: повреждения гражданской инфраструктуры, горит рынок Привоз (обновлено). ФОТОрепортаж

Напомним, российские войска нанесли удар авиабомбой по с. Подлиман на Харьковщине. Под завалами дома обнаружены тела трех человек. Погибла семья: 57-летняя женщина, ее 58-летний муж и их 36-летний сын.

Ночью рашисты атаковали Черкассы ракетами, 7 пострадавших, среди них - ребенок. Обломки упали на нескольких местностях областного центра. По меньшей мере полтора десятка многоквартирных домов повреждены. Там выбиты окна, повреждены крыши. Также пострадали учреждения образования и здравоохранения, лесничество, городское кладбище, гаражи, автомобили.

Россия также нанесла удар по гражданской инфраструктуре Одесской области - морским портам, транспортным узлам и жилым кварталам. Поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав, дома в городе и сооружения исторического центра.

Автор: 

Зеленский Владимир (21317) обстрел (28678)


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Топ комментарии
+6
Поезжай на новенькую зону отдыха на Чонгаре,отдохни и подлечи нервишки.
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24.07.2025 11:06 Ответить
+3
А Зєльонкін тим часом робить усе можливе, щоб партнерам перехотілося надавати допомогу.
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24.07.2025 11:12 Ответить
+1
А тепер ще раз розкажи про мінські домовленості, і порівняй їх з оманськими!
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24.07.2025 11:11 Ответить
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Поезжай на новенькую зону отдыха на Чонгаре,отдохни и подлечи нервишки.
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24.07.2025 11:06 Ответить
Ось і дожилися що умєров без партнеріів перемовини з предст рашки за зачиненими дверима проводить.Дурачок сам лізе в капкан і нас усіх за собою тягне
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24.07.2025 11:10 Ответить
А тепер ще раз розкажи про мінські домовленості, і порівняй їх з оманськими!
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24.07.2025 11:11 Ответить
А Зєльонкін тим часом робить усе можливе, щоб партнерам перехотілося надавати допомогу.
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24.07.2025 11:12 Ответить
А ты, ****** маролослая, блокируешь НАБУ, САП и поддержку наших партнеров, ***** хрипатый.
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24.07.2025 11:21 Ответить
і дійсно, що це Зе не договорює - Україну атакували 103 ударні дрони, чотири ракети та один надпатужно-зашкварний закон

Чого соромитись, пане преЗЕденте, тепер кожний відосік з цього починати треба... "Через підписання закону 12414 Україна не отримала стільки зброї, стільки гуманітарної допомоги і на от-стілечки ще відтремінувала перемогу над рашкою", потім, зрозуміло, про вбитих, поранених додавай, про руйнування, а в кінці - "Зробив, все що зміг. Ваш ЗЕ"🤑
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24.07.2025 11:42 Ответить
таке питання.
міні майданчики, ще будуть, чи всьо?
нарід пару випустив і по хатам ховатися від тцк?
зе!поц відбувся легким обсироном, і знову за своє?
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24.07.2025 11:22 Ответить
"""Зелено рашистські " слуги теж не припиняють диверсійну роботу в середині України
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24.07.2025 11:22 Ответить
Поскигли, імпотент недієздатний! Де наші відповіді на цей террори, сволота гундоса?! Імпічмент хрипатому імпотенту!
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24.07.2025 11:28 Ответить
"Дагаваріться пасрєдінє" не діє? Але Найвеличніші Яжнелохи в неї не перестають вірити.
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24.07.2025 11:33 Ответить
 
 