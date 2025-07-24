Россия не останавливает террор, блокирует дипломатию. Сегодня ночью атаковала Украину 103 ударными дронами и четырьмя ракетами, - Зеленский

После предложения в Стамбуле немедленно и полностью прекратить огонь, Россия ударила по Украине ракетами и дронами

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

"Вчера на встрече в Стамбуле российской стороне снова было озвучено предложение немедленно и полностью прекратить огонь. В ответ российские дроны бьют по жилым домам и Привозу в Одессе, многоэтажках в Черкассах, энергетической инфраструктуре Харьковщины, спортзалу университета в Запорожье, по Донецкой, Сумской и Николаевской областях", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что всего было 103 ударных дрона, большинство из которых - "шахеды", и четыре ракеты.

"Каждую ночь Россия выбирает города и громады, которые становятся мишенями для ударов. К сожалению, на Харьковщине погибли три человека. Мои соболезнования всем родным и близким. Еще более десяти человек ранены, в том числе - девятилетний ребенок в Черкассах", - отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что Россия не останавливат террор, блокирует дипломатию и именно поэтому заслуживает полномасштабные санкционные ответы и наши удары по ее логистике, по ее военным базам, по ее военным производствам.

"Мы будем делать все, чтобы дипломатия сработала. Но именно Россия должна прекратить эту войну, которую сама же начала", - подчеркнул Зеленский.

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Напомним, российские войска нанесли удар авиабомбой по с. Подлиман на Харьковщине. Под завалами дома обнаружены тела трех человек. Погибла семья: 57-летняя женщина, ее 58-летний муж и их 36-летний сын.

Ночью рашисты атаковали Черкассы ракетами, 7 пострадавших, среди них - ребенок. Обломки упали на нескольких местностях областного центра. По меньшей мере полтора десятка многоквартирных домов повреждены. Там выбиты окна, повреждены крыши. Также пострадали учреждения образования и здравоохранения, лесничество, городское кладбище, гаражи, автомобили.

Россия также нанесла удар по гражданской инфраструктуре Одесской области - морским портам, транспортным узлам и жилым кварталам. Поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав, дома в городе и сооружения исторического центра.