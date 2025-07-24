Росія не припиняє терору, блокує дипломатію. Цієї ночі атакувала Україну 103 ударними дронами та чотирма ракетами, - Зеленський

Після пропозиції у Стамбулі негайно й повністю припинити вогонь, Росія вдарила по Україні ракетами та дронами

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у своєму телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський.

"Вчора на зустрічі у Стамбулі російській стороні знову була озвучена пропозиція негайно й повністю припинити вогонь. У відповідь російські дрони б’ють по житлових будинках і "Привозу" в Одесі, багатоповерхівках у Черкасах, енергетичній інфраструктурі Харківщини, спортзалу університету в Запоріжжі, по Донеччині, Сумщині та Миколаївщині", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що загалом було 103 ударних дрони, більшість із яких "шахеди", та чотири ракети.

"Щоночі Росія обирає міста й громади, які стають мішенями для ударів. На жаль, на Харківщині загинуло троє людей. Мої співчуття всім рідним і близьким. Ще понад десять людей поранені, зокрема дев’ятирічна дитина в Черкасах", - зазначив Зеленський.

Президент України додав, що Росія не припиняє терору, блокує дипломатію і саме тому заслуговує на повномасштабні санкційні відповіді та наші удари по її логістиці, по її військових базах, по її військових виробництвах.

"Ми будемо робити все, щоб дипломатія спрацювала. Але саме Росія має припинити цю війну, яку сама ж почала", - наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, російські війська завдали удару авіабомбою по с. Підлиман на Харківщині. Під завалами будинку виявлено тіла трьох людей. Загинула родина: 57-річна жінка, її 58-річний чоловік та їхній 36-річний син.

Вночі рашисти атакували Черкаси ракетами, 7 постраждалих, серед них - дитина. Уламки впали на кількох місцевостях обласного центру. Щонайменше півтора десятка багатоквартирних будинків пошкоджені. Там вибиті вікна, понівечені дахи. Також постраждали заклади освіти та охорони здоров’я, лісництво, міський цвинтар, гаражі, автомобілі.

Росія також завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини – морським портам, транспортним вузлам і житловим кварталам. Уражено об’єкти логістики, залізничний рухомий склад, будинки в місті та споруди історичного центру.