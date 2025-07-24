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Новини Атака безпілотників
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Росія не припиняє терору, блокує дипломатію. Цієї ночі атакувала Україну 103 ударними дронами та чотирма ракетами, - Зеленський

Ворог завдав масованого удару по Одесі, є пошкодження інфраструктури, у місті пожежі

Після пропозиції у Стамбулі негайно й повністю припинити вогонь, Росія вдарила по Україні ракетами та дронами

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у своєму телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський.

"Вчора на зустрічі у Стамбулі російській стороні знову була озвучена пропозиція негайно й повністю припинити вогонь. У відповідь російські дрони б’ють по житлових будинках і "Привозу" в Одесі, багатоповерхівках у Черкасах, енергетичній інфраструктурі Харківщини, спортзалу університету в Запоріжжі, по Донеччині, Сумщині та Миколаївщині", - наголосив Зеленський.

Він зазначив,  що загалом було 103 ударних дрони, більшість із яких "шахеди", та чотири ракети.

"Щоночі Росія обирає міста й громади, які стають мішенями для ударів. На жаль, на Харківщині загинуло троє людей. Мої співчуття всім рідним і близьким. Ще понад десять людей поранені, зокрема дев’ятирічна дитина в Черкасах", - зазначив Зеленський.

Президент України  додав, що Росія не припиняє терору, блокує дипломатію і саме тому заслуговує на повномасштабні санкційні відповіді та наші удари по її логістиці, по її військових базах, по її військових виробництвах.

"Ми будемо робити все, щоб дипломатія спрацювала. Але саме Росія має припинити цю війну, яку сама ж почала", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав масованого удару безпілотниками по Одесі: пошкодження цивільної інфраструктури, горить ринок Привоз (оновлено). ФОТОрепортаж

Нагадаємо, російські війська завдали удару авіабомбою по с. Підлиман на Харківщині. Під завалами будинку виявлено тіла трьох людей. Загинула родина: 57-річна жінка, її 58-річний чоловік та їхній 36-річний син.

Вночі рашисти атакували Черкаси ракетами, 7 постраждалих, серед них - дитина. Уламки впали на кількох місцевостях обласного центру. Щонайменше півтора десятка багатоквартирних будинків пошкоджені. Там вибиті вікна, понівечені дахи. Також постраждали заклади освіти та охорони здоров’я, лісництво, міський цвинтар, гаражі, автомобілі.

Росія також завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини – морським портам, транспортним вузлам і житловим кварталам. Уражено об’єкти логістики, залізничний рухомий склад, будинки в місті та споруди історичного центру. 

Автор: 

Зеленський Володимир (24834) обстріл (30002)


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Топ коментарі
+6
Поезжай на новенькую зону отдыха на Чонгаре,отдохни и подлечи нервишки.
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24.07.2025 11:06 Відповісти
+3
А Зєльонкін тим часом робить усе можливе, щоб партнерам перехотілося надавати допомогу.
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24.07.2025 11:12 Відповісти
+1
А тепер ще раз розкажи про мінські домовленості, і порівняй їх з оманськими!
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24.07.2025 11:11 Відповісти
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Поезжай на новенькую зону отдыха на Чонгаре,отдохни и подлечи нервишки.
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24.07.2025 11:06 Відповісти
Ось і дожилися що умєров без партнеріів перемовини з предст рашки за зачиненими дверима проводить.Дурачок сам лізе в капкан і нас усіх за собою тягне
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24.07.2025 11:10 Відповісти
А тепер ще раз розкажи про мінські домовленості, і порівняй їх з оманськими!
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24.07.2025 11:11 Відповісти
А Зєльонкін тим часом робить усе можливе, щоб партнерам перехотілося надавати допомогу.
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24.07.2025 11:12 Відповісти
А ты, ****** маролослая, блокируешь НАБУ, САП и поддержку наших партнеров, ***** хрипатый.
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24.07.2025 11:21 Відповісти
і дійсно, що це Зе не договорює - Україну атакували 103 ударні дрони, чотири ракети та один надпатужно-зашкварний закон

Чого соромитись, пане преЗЕденте, тепер кожний відосік з цього починати треба... "Через підписання закону 12414 Україна не отримала стільки зброї, стільки гуманітарної допомоги і на от-стілечки ще відтремінувала перемогу над рашкою", потім, зрозуміло, про вбитих, поранених додавай, про руйнування, а в кінці - "Зробив, все що зміг. Ваш ЗЕ"🤑
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24.07.2025 11:42 Відповісти
таке питання.
міні майданчики, ще будуть, чи всьо?
нарід пару випустив і по хатам ховатися від тцк?
зе!поц відбувся легким обсироном, і знову за своє?
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24.07.2025 11:22 Відповісти
"""Зелено рашистські " слуги теж не припиняють диверсійну роботу в середині України
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24.07.2025 11:22 Відповісти
Поскигли, імпотент недієздатний! Де наші відповіді на цей террори, сволота гундоса?! Імпічмент хрипатому імпотенту!
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24.07.2025 11:28 Відповісти
"Дагаваріться пасрєдінє" не діє? Але Найвеличніші Яжнелохи в неї не перестають вірити.
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24.07.2025 11:33 Відповісти
 
 