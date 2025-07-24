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Україну атакують російські безпілотники, - Повітряні Сили
Ввечері 24 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Ворожі ударні БпЛА на півночі Сумщини, курс - південний.
Топ коментарі
+2 buon calabrone
показати весь коментар24.07.2025 21:01 Відповісти Посилання
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buon calabrone
показати весь коментар24.07.2025 21:01 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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Amber
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Вячеслав Перов
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Andrew Moon
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Вячеслав Перов
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