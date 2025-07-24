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Новини Атака безпілотників
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Україну атакують російські безпілотники, - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 24 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Ворожі ударні БпЛА на півночі Сумщини, курс - південний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не припиняє терору, блокує дипломатію. Цієї ночі атакувала Україну 103 ударними дронами та чотирма ракетами, - Зеленський

Автор: 

безпілотник (4582) Повітряні сили (2880) Шахед (1333) війна в Україні (5382)


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Топ коментарі
+2
и такая ******* - каждый день
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24.07.2025 21:01 Відповісти
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и такая ******* - каждый день
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24.07.2025 21:01 Відповісти
Кацапам дуже хочеться поскоріше здохнути 😡
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24.07.2025 21:15 Відповісти
від чого ? від потужних відосиків? це не працює
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24.07.2025 21:18 Відповісти
Та вже другий мільйон розміняли...
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24.07.2025 21:21 Відповісти
гадаю в нас не меньше. але в них людський ресурс необмежений
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24.07.2025 21:24 Відповісти
 
 