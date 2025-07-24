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Стефанчук поговорил со спикером Конгресса США Джонсоном и пригласил его в Киев

Стефанчук поговорил с Майком Джонсоном

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном и пригласил его в Украину.

Об этом Стефанчук сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Глава украинского парламента отметил, что поблагодарил Джонсона за последовательную поддержку Украины и "подчеркнул важность усиления санкционного давления на Россию".

"Отдельно обсудили пути сдерживания агрессора. Договорились об усилении межпарламентского взаимодействия, которое является важной составляющей стратегического партнерства Украины и США", - рассказал Стефанчук.

"Пригласил коллегу лично посетить Киев, а также договорились встретиться в рамках Парламентского Саммита Большой Семерки в Канаде в сентябре. Наше партнерство укрепляется, а совместные решения приближают мир и безопасность в Европе и мире", - добавил он.

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Конгресс США (1260) США (27558) Стефанчук Руслан (669) Джонсон Майк (140)


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Топ комментарии
+3
А Джонсон, часом, не спитав, чому ти, жирна зелена скотина, за наказом секретутки їрмака не випускаєш опозиційних депутатів ВР за кордон навіть на заплановані зустрічі з іноземним колегами щодо підтримки України.
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24.07.2025 20:55 Ответить
+3
Цей людожер розповів Джонсону, як підмахнув злочинний закон у парламенті, порушуючи регламент?
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24.07.2025 21:00 Ответить
+3
До речі, а Стефанчук не хоче покаятися за скандал із тим дебільним законом? Позичив у Сірка очі і на голубом глазу кинувся з Джонсоном теревенити? Насевне пояснював, що то клятий Порошенко і Байден зму или закон прийняти. Цікаво а українському суспільству він пояснити нічого не хоче? Потім пояснювати треба буде не дюдям, а новому прокурору. Коли влада зміниться.
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24.07.2025 21:01 Ответить
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А чого до Києва? - їдьте зразу до Покровська
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24.07.2025 20:50 Ответить
а Покровск что столица?
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24.07.2025 20:54 Ответить
Стефанчуку не помішає з"їздити на передок - а Джонсон шоб не вийобувався - надавати зброю чи ні
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24.07.2025 20:58 Ответить
Стефанчуку взагалі не помішає кудись виїхати і не повернутись
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24.07.2025 21:03 Ответить
Джонсон був під МАГАзаТрампістами, вони й голоси давали непотрібні затвердження - вистачало . А тепер йому ой як важко - відправив Палату на 5 тижнів у відпустку, щоб МАГАцисти не розганяли справу Епштейна проти Трампа .
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24.07.2025 21:07 Ответить
Что,кацап - іде нафуй.
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24.07.2025 21:15 Ответить
А хто буде Стефанчуку спец окоп рити, бо в звичайний він просто не влізе? Валентин?
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24.07.2025 20:57 Ответить
Кулеба дасть йому лопату - захоче жити - вириє
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24.07.2025 21:00 Ответить
Та к і не треба, щоб весь вліз. Хай ноги стирчать.
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24.07.2025 21:02 Ответить
Та ну його нах. Ще вкорениться, та буде розмножуватися коренеплодами, як картопля.
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24.07.2025 21:28 Ответить
какие они разные. какая страна-такой и спикер
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24.07.2025 21:05 Ответить
Ви тільки гукніть і яму цьому хряку зголосяться вирити тисячі українців.
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24.07.2025 21:17 Ответить
Джонсон - лялька Трампа. Проте, ІМХО, э ймовірність, що у цієї лялька іноді просинається власна свідомість.
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24.07.2025 20:51 Ответить
У нього там блондинка МАГАшистка теж як і наш ГРІН за прізвищем, кричить, що мітинги в Україні - то були вимоги закінчення війни ...
А тепер питаннячко - зеленоплісняві слуги зберуться на засідання ВР ? Після усього що сталося? Їхніх голосів було за ПРикорупційнийзакон 186 , а тепер вистачить голосів БЮТ та ОПЗЖ-ОПістів та бєніних щоб новий закон прийняти ? Та достойно Джонсону оплесками дань поваги відшльопати? Щось сумніваюсь за БЄНІНИХ - там НАБУ оголосило ,що справу можна вже передавати вже до суду
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24.07.2025 21:02 Ответить
Якщо Зе дасть команду (щось чи когось нагадує....), то його ляльки слухняно натиснуть потрібні кнопки.
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24.07.2025 21:17 Ответить
СТЕФНЧУК )- раб-кабан професійний юрист конституціоналіст , це ти Малюку зуб давав за те ЩО КОНСТІТУЦЙНО вводиш по цьому закону ОБШУКИ ЖИТЛА БЕЗ РІШЕННЯ СУДУ???

Тобто увесь світ знає про те, що лиш пожежник ,служба з надзвичайних ситуацій та швидка мають право зламувати вхід до житла без рішення суду. В НАДЗВИЧАЙНИХ ОБСТАВИНАХ
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24.07.2025 20:54 Ответить
А Джонсон, часом, не спитав, чому ти, жирна зелена скотина, за наказом секретутки їрмака не випускаєш опозиційних депутатів ВР за кордон навіть на заплановані зустрічі з іноземним колегами щодо підтримки України.
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24.07.2025 20:55 Ответить
Зелені вкотре забувають третю горобину істину.

Це з притчі про горобця, який помирав на дорозі від холоду. На нього сернула корова, той відігрівся і почав цвірінькати. Цвіріньчання почула кішка, яка й зʼїла горобчика! Звідси три горобині істини:
1) Не кожен ворог, хто обісрав тебе з ніг до голови.
2) Не кожен друг, хто витяг тебе з лайна.
3) Попав в лайно - сиди і не цвірінькай!
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24.07.2025 20:59 Ответить
Абсолютна маячня
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24.07.2025 21:18 Ответить
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24.07.2025 21:11 Ответить
Цей людожер розповів Джонсону, як підмахнув злочинний закон у парламенті, порушуючи регламент?
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24.07.2025 21:00 Ответить
До речі, а Стефанчук не хоче покаятися за скандал із тим дебільним законом? Позичив у Сірка очі і на голубом глазу кинувся з Джонсоном теревенити? Насевне пояснював, що то клятий Порошенко і Байден зму или закон прийняти. Цікаво а українському суспільству він пояснити нічого не хоче? Потім пояснювати треба буде не дюдям, а новому прокурору. Коли влада зміниться.
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24.07.2025 21:01 Ответить
Перепрошую, а Ви колись в житті бачили свиню яка вибачаєтся?
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24.07.2025 21:03 Ответить
Та випаде з вікна. І не треба нічого пояснювати буде.
ЗЕлені ж активно переймають досвід братушек з боліт.

Доречі, якщо вже дійде до зливання води, майже певен, що з вікна також випаде ЗЄ, а не Єрмак.
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24.07.2025 21:05 Ответить
Скажить, ********, про що може розмовляти балаганна паскудна свиня, яка знімає кут у тещі за бюджетні гроши та збудувала собі палац, нехай і з трампістом республіканцем-гівнюком но всеж професійним політиком?
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24.07.2025 21:01 Ответить
він ще й спец юрист констітуціоналіст - да да , не ПРосто раб Ларьочника
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24.07.2025 21:04 Ответить
Ну от скільки ще часу ми маємо бачити пику цього корумпованого зеленого кнура? Гегеля і досі, упс!, читають в цивілізованому світі. А там сказано "сутність являється. явлення суттєве" Одного погляду на Голову ВР достаньо щоб зрозуміти що це за ВР і на що вона здатна...
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24.07.2025 21:10 Ответить
джонсон - сатанюга. Набожний на публіку, але по факту:

- не виносив закон про 60 млрд Україні, поки не дозволив трамп ;

- тепер джонсон постійно каже, що в нього немає апетиту фінансувати Україну і війна закінчиться не з новими поставками зброї, а переговорами (так ніби це українці не хочуть зупинятись і сідати за стіл).

у цього "святоші" на руках стільки вбитих українців, що приказка "добрими намірами вимощена дорога до пекла" - це про джонсона. Щоб ти здохло падло очкасте
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24.07.2025 21:14 Ответить
Джонсон анітрохи не злякався Стефанчука.
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24.07.2025 21:17 Ответить
Хрю-Хрю трохи зажрався тому і бикує,серед своїх
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24.07.2025 21:18 Ответить
Один Келлог економить до 10-ти ракет Patriot на тиждень. Один Джонсон - до двох десятків.
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24.07.2025 21:20 Ответить
Штурмовик холодильника
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24.07.2025 21:22 Ответить
Цей свинарчук має відповісти за свою зрадницьку поведінку
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24.07.2025 21:22 Ответить
Интересно. Кто и кого может официально приглашать в столицу Украины?
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24.07.2025 21:27 Ответить
 
 