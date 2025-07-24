Стефанчук поговорил со спикером Конгресса США Джонсоном и пригласил его в Киев
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном и пригласил его в Украину.
Об этом Стефанчук сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Глава украинского парламента отметил, что поблагодарил Джонсона за последовательную поддержку Украины и "подчеркнул важность усиления санкционного давления на Россию".
"Отдельно обсудили пути сдерживания агрессора. Договорились об усилении межпарламентского взаимодействия, которое является важной составляющей стратегического партнерства Украины и США", - рассказал Стефанчук.
"Пригласил коллегу лично посетить Киев, а также договорились встретиться в рамках Парламентского Саммита Большой Семерки в Канаде в сентябре. Наше партнерство укрепляется, а совместные решения приближают мир и безопасность в Европе и мире", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А тепер питаннячко - зеленоплісняві слуги зберуться на засідання ВР ? Після усього що сталося? Їхніх голосів було за ПРикорупційнийзакон 186 , а тепер вистачить голосів БЮТ та ОПЗЖ-ОПістів та бєніних щоб новий закон прийняти ? Та достойно Джонсону оплесками дань поваги відшльопати? Щось сумніваюсь за БЄНІНИХ - там НАБУ оголосило ,що справу можна вже передавати вже до суду
Тобто увесь світ знає про те, що лиш пожежник ,служба з надзвичайних ситуацій та швидка мають право зламувати вхід до житла без рішення суду. В НАДЗВИЧАЙНИХ ОБСТАВИНАХ
Це з притчі про горобця, який помирав на дорозі від холоду. На нього сернула корова, той відігрівся і почав цвірінькати. Цвіріньчання почула кішка, яка й зʼїла горобчика! Звідси три горобині істини:
1) Не кожен ворог, хто обісрав тебе з ніг до голови.
2) Не кожен друг, хто витяг тебе з лайна.
3) Попав в лайно - сиди і не цвірінькай!
ЗЕлені ж активно переймають досвід братушек з боліт.
Доречі, якщо вже дійде до зливання води, майже певен, що з вікна також випаде ЗЄ, а не Єрмак.
- не виносив закон про 60 млрд Україні, поки не дозволив трамп ;
- тепер джонсон постійно каже, що в нього немає апетиту фінансувати Україну і війна закінчиться не з новими поставками зброї, а переговорами (так ніби це українці не хочуть зупинятись і сідати за стіл).
у цього "святоші" на руках стільки вбитих українців, що приказка "добрими намірами вимощена дорога до пекла" - це про джонсона. Щоб ти здохло падло очкасте