Стефанчук поговорил со спикером Конгресса США Джонсоном и пригласил его в Киев

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном и пригласил его в Украину.

Об этом Стефанчук сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Глава украинского парламента отметил, что поблагодарил Джонсона за последовательную поддержку Украины и "подчеркнул важность усиления санкционного давления на Россию".

"Отдельно обсудили пути сдерживания агрессора. Договорились об усилении межпарламентского взаимодействия, которое является важной составляющей стратегического партнерства Украины и США", - рассказал Стефанчук.

"Пригласил коллегу лично посетить Киев, а также договорились встретиться в рамках Парламентского Саммита Большой Семерки в Канаде в сентябре. Наше партнерство укрепляется, а совместные решения приближают мир и безопасность в Европе и мире", - добавил он.

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