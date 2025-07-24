Стефанчук поговорив зі спікером Конгресу США Джонсоном та запросив його до Києва

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном й запросив його до України.

Про це Стефанчук повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Глава українського парламенту зазначив, що подякував Джонсону за послідовну підтримку України та "наголосив на важливості посилення санкційного тиску на Росію".

"Окремо обговорили шляхи стримування агресора. Домовилися про посилення міжпарламентської взаємодії, яка є важливою складовою стратегічного партнерства України та США", - розповів Стефанчук.

"Запросив колегу особисто відвідати Київ, а також домовилися зустрітися в рамках Парламентського Саміту Великої Сімки у Канаді у вересні. Наше партнерство зміцнюється, а спільні рішення наближають мир та безпеку в Європі й світі", - додав він.

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