Стефанчук поговорив зі спікером Конгресу США Джонсоном та запросив його до Києва
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном й запросив його до України.
Про це Стефанчук повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Глава українського парламенту зазначив, що подякував Джонсону за послідовну підтримку України та "наголосив на важливості посилення санкційного тиску на Росію".
"Окремо обговорили шляхи стримування агресора. Домовилися про посилення міжпарламентської взаємодії, яка є важливою складовою стратегічного партнерства України та США", - розповів Стефанчук.
"Запросив колегу особисто відвідати Київ, а також домовилися зустрітися в рамках Парламентського Саміту Великої Сімки у Канаді у вересні. Наше партнерство зміцнюється, а спільні рішення наближають мир та безпеку в Європі й світі", - додав він.
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А я пропоную догори дригом його у яму встромити. 😁
Хоча хз де у цього страшного колобка верх/низ.
От на фотографії до статті це його пика чи дупа?
А тепер питаннячко - зеленоплісняві слуги зберуться на засідання ВР ? Після усього що сталося? Їхніх голосів було за ПРикорупційнийзакон 186 , а тепер вистачить голосів БЮТ та ОПЗЖ-ОПістів та бєніних щоб новий закон прийняти ? Та достойно Джонсону оплесками дань поваги відшльопати? Щось сумніваюсь за БЄНІНИХ - там НАБУ оголосило ,що справу можна вже передавати вже до суду
Тобто увесь світ знає про те, що лиш пожежник ,служба з надзвичайних ситуацій та швидка мають право зламувати вхід до житла без рішення суду. В НАДЗВИЧАЙНИХ ОБСТАВИНАХ
Це з притчі про горобця, який помирав на дорозі від холоду. На нього сернула корова, той відігрівся і почав цвірінькати. Цвіріньчання почула кішка, яка й зʼїла горобчика! Звідси три горобині істини:
1) Не кожен ворог, хто обісрав тебе з ніг до голови.
2) Не кожен друг, хто витяг тебе з лайна.
3) Попав в лайно - сиди і не цвірінькай!
ЗЕлені ж активно переймають досвід братушек з боліт.
Доречі, якщо вже дійде до зливання води, майже певен, що з вікна також випаде ЗЄ, а не Єрмак.
- не виносив закон про 60 млрд Україні, поки не дозволив трамп ;
- тепер джонсон постійно каже, що в нього немає апетиту фінансувати Україну і війна закінчиться не з новими поставками зброї, а переговорами (так ніби це українці не хочуть зупинятись і сідати за стіл).
у цього "святоші" на руках стільки вбитих українців, що приказка "добрими намірами вимощена дорога до пекла" - це про джонсона. Щоб ти здохло падло очкасте