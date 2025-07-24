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Новини Розмова Стефанчука та Майка Джонсона
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Стефанчук поговорив зі спікером Конгресу США Джонсоном та запросив його до Києва

Стефанчук поговорив з Майком Джонсоном

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном й запросив його до України.

Про це Стефанчук повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Глава українського парламенту зазначив, що подякував Джонсону за послідовну підтримку України та "наголосив на важливості посилення санкційного тиску на Росію".

"Окремо обговорили шляхи стримування агресора. Домовилися про посилення міжпарламентської взаємодії, яка є важливою складовою стратегічного партнерства України та США", - розповів Стефанчук.

"Запросив колегу особисто відвідати Київ, а також домовилися зустрітися в рамках Парламентського Саміту Великої Сімки у Канаді у вересні. Наше партнерство зміцнюється, а спільні рішення наближають мир та безпеку в Європі й світі", - додав він.

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Автор: 

Конгрес США (1257) США (23869) Стефанчук Руслан (771) Джонсон Майк (147)


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Топ коментарі
+7
Цей людожер розповів Джонсону, як підмахнув злочинний закон у парламенті, порушуючи регламент?
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24.07.2025 21:00 Відповісти
+7
Перепрошую, а Ви колись в житті бачили свиню яка вибачаєтся?
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24.07.2025 21:03 Відповісти
+6
А Джонсон, часом, не спитав, чому ти, жирна зелена скотина, за наказом секретутки їрмака не випускаєш опозиційних депутатів ВР за кордон навіть на заплановані зустрічі з іноземним колегами щодо підтримки України.
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24.07.2025 20:55 Відповісти
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А чого до Києва? - їдьте зразу до Покровська
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24.07.2025 20:50 Відповісти
а Покровск что столица?
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24.07.2025 20:54 Відповісти
Стефанчуку не помішає з"їздити на передок - а Джонсон шоб не вийобувався - надавати зброю чи ні
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24.07.2025 20:58 Відповісти
Стефанчуку взагалі не помішає кудись виїхати і не повернутись
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24.07.2025 21:03 Відповісти
Джонсон був під МАГАзаТрампістами, вони й голоси давали непотрібні затвердження - вистачало . А тепер йому ой як важко - відправив Палату на 5 тижнів у відпустку, щоб МАГАцисти не розганяли справу Епштейна проти Трампа .
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24.07.2025 21:07 Відповісти
У них обох зараз повна дупа , Стефанчуку треба зибрати розігнаних у видпустки слуг. А вони-то поїхали зробивши свою справу корупціонерам на тронах а й у самих рила в пуху ...А джонсону тебе якось закрити роти МАГА котрі бунтують - теж типу скурвлені слуги Трампа
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24.07.2025 21:29 Відповісти
Что,кацап - іде нафуй.
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24.07.2025 21:15 Відповісти
А хто буде Стефанчуку спец окоп рити, бо в звичайний він просто не влізе? Валентин?
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24.07.2025 20:57 Відповісти
Кулеба дасть йому лопату - захоче жити - вириє
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24.07.2025 21:00 Відповісти
Та к і не треба, щоб весь вліз. Хай ноги стирчать.
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24.07.2025 21:02 Відповісти
Та ну його нах. Ще вкорениться, та буде розмножуватися коренеплодами, як картопля.
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24.07.2025 21:28 Відповісти
Так корні зазвичай знизу ростуть.
А я пропоную догори дригом його у яму встромити. 😁

Хоча хз де у цього страшного колобка верх/низ.
От на фотографії до статті це його пика чи дупа?
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24.07.2025 21:30 Відповісти
какие они разные. какая страна-такой и спикер
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24.07.2025 21:05 Відповісти
Ви тільки гукніть і яму цьому хряку зголосяться вирити тисячі українців.
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24.07.2025 21:17 Відповісти
А ви не знаєте, що свині самі прекрасно носом землю риють?
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24.07.2025 21:55 Відповісти
Джонсон - лялька Трампа. Проте, ІМХО, э ймовірність, що у цієї лялька іноді просинається власна свідомість.
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24.07.2025 20:51 Відповісти
У нього там блондинка МАГАшистка теж як і наш ГРІН за прізвищем, кричить, що мітинги в Україні - то були вимоги закінчення війни ...
А тепер питаннячко - зеленоплісняві слуги зберуться на засідання ВР ? Після усього що сталося? Їхніх голосів було за ПРикорупційнийзакон 186 , а тепер вистачить голосів БЮТ та ОПЗЖ-ОПістів та бєніних щоб новий закон прийняти ? Та достойно Джонсону оплесками дань поваги відшльопати? Щось сумніваюсь за БЄНІНИХ - там НАБУ оголосило ,що справу можна вже передавати вже до суду
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24.07.2025 21:02 Відповісти
Якщо Зе дасть команду (щось чи когось нагадує....), то його ляльки слухняно натиснуть потрібні кнопки.
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24.07.2025 21:17 Відповісти
СТЕФНЧУК )- раб-кабан професійний юрист конституціоналіст , це ти Малюку зуб давав за те ЩО КОНСТІТУЦЙНО вводиш по цьому закону ОБШУКИ ЖИТЛА БЕЗ РІШЕННЯ СУДУ???

Тобто увесь світ знає про те, що лиш пожежник ,служба з надзвичайних ситуацій та швидка мають право зламувати вхід до житла без рішення суду. В НАДЗВИЧАЙНИХ ОБСТАВИНАХ
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24.07.2025 20:54 Відповісти
А Джонсон, часом, не спитав, чому ти, жирна зелена скотина, за наказом секретутки їрмака не випускаєш опозиційних депутатів ВР за кордон навіть на заплановані зустрічі з іноземним колегами щодо підтримки України.
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24.07.2025 20:55 Відповісти
Зелені вкотре забувають третю горобину істину.

Це з притчі про горобця, який помирав на дорозі від холоду. На нього сернула корова, той відігрівся і почав цвірінькати. Цвіріньчання почула кішка, яка й зʼїла горобчика! Звідси три горобині істини:
1) Не кожен ворог, хто обісрав тебе з ніг до голови.
2) Не кожен друг, хто витяг тебе з лайна.
3) Попав в лайно - сиди і не цвірінькай!
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24.07.2025 20:59 Відповісти
Абсолютна маячня
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24.07.2025 21:18 Відповісти
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24.07.2025 21:11 Відповісти
Цей людожер розповів Джонсону, як підмахнув злочинний закон у парламенті, порушуючи регламент?
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24.07.2025 21:00 Відповісти
До речі, а Стефанчук не хоче покаятися за скандал із тим дебільним законом? Позичив у Сірка очі і на голубом глазу кинувся з Джонсоном теревенити? Насевне пояснював, що то клятий Порошенко і Байден зму или закон прийняти. Цікаво а українському суспільству він пояснити нічого не хоче? Потім пояснювати треба буде не дюдям, а новому прокурору. Коли влада зміниться.
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24.07.2025 21:01 Відповісти
Перепрошую, а Ви колись в житті бачили свиню яка вибачаєтся?
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24.07.2025 21:03 Відповісти
Та випаде з вікна. І не треба нічого пояснювати буде.
ЗЕлені ж активно переймають досвід братушек з боліт.

Доречі, якщо вже дійде до зливання води, майже певен, що з вікна також випаде ЗЄ, а не Єрмак.
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24.07.2025 21:05 Відповісти
Скажить, ********, про що може розмовляти балаганна паскудна свиня, яка знімає кут у тещі за бюджетні гроши та збудувала собі палац, нехай і з трампістом республіканцем-гівнюком но всеж професійним політиком?
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24.07.2025 21:01 Відповісти
він ще й спец юрист констітуціоналіст - да да , не ПРосто раб Ларьочника
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24.07.2025 21:04 Відповісти
Ну от скільки ще часу ми маємо бачити пику цього корумпованого зеленого кнура? Гегеля і досі, упс!, читають в цивілізованому світі. А там сказано "сутність являється. явлення суттєве" Одного погляду на Голову ВР достаньо щоб зрозуміти що це за ВР і на що вона здатна...
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24.07.2025 21:10 Відповісти
джонсон - сатанюга. Набожний на публіку, але по факту:

- не виносив закон про 60 млрд Україні, поки не дозволив трамп ;

- тепер джонсон постійно каже, що в нього немає апетиту фінансувати Україну і війна закінчиться не з новими поставками зброї, а переговорами (так ніби це українці не хочуть зупинятись і сідати за стіл).

у цього "святоші" на руках стільки вбитих українців, що приказка "добрими намірами вимощена дорога до пекла" - це про джонсона. Щоб ти здохло падло очкасте
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24.07.2025 21:14 Відповісти
Джонсон анітрохи не злякався Стефанчука.
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24.07.2025 21:17 Відповісти
Хрю-Хрю трохи зажрався тому і бикує,серед своїх
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24.07.2025 21:18 Відповісти
Один Келлог економить до 10-ти ракет Patriot на тиждень. Один Джонсон - до двох десятків.
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24.07.2025 21:20 Відповісти
Штурмовик холодильника
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24.07.2025 21:22 Відповісти
Цей свинарчук має відповісти за свою зрадницьку поведінку
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24.07.2025 21:22 Відповісти
Интересно. Кто и кого может официально приглашать в столицу Украины?
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24.07.2025 21:27 Відповісти
 
 