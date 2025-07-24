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Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего

ставка,зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

В персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего введена премьер-министр Юлия Свириденко.

Координатором Ставки утвержден секретарь СНБО Рустем Умеров.

Также президент утвердил в персональном составе Ставки:

  • Михаила Федорова - первого вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации;
  • Дениса Шмыгаля - министра обороны;

Из состава Ставки Зеленский вывел Германа Сметанина и Александра Литвиненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО проведет аудит выполнения решений Ставки. Работаем на результат, - Умеров

Зеленский Владимир (21334) Ставка (136)


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Топ комментарии
+12
Ну, недаремно ж Свириденко так полум'яно сцяла в очі послам G-7.
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24.07.2025 23:00 Ответить
+12
Поки Верховного Головнокомандувача не змінять, це - переставляння ліжок в бункері.
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24.07.2025 23:02 Ответить
+10
Та давай вже безуглу туди призначай! Деградація, так деградація!
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24.07.2025 23:01 Ответить
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та ти шо!!!!
Круто!!!
а навіщо????
чорт свинячий,що ти робиш???
нічим зайнятисьь??
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24.07.2025 22:59 Ответить
Ну, недаремно ж Свириденко так полум'яно сцяла в очі послам G-7.
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24.07.2025 23:00 Ответить
Та давай вже безуглу туди призначай! Деградація, так деградація!
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24.07.2025 23:01 Ответить
Поки Верховного Головнокомандувача не змінять, це - переставляння ліжок в бункері.
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24.07.2025 23:02 Ответить
Ліжка вже втомились.
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24.07.2025 23:17 Ответить
Там два сусідні ліжка анкерними болтами до підлоги наглухо прикручені. Всі інші можна переставляти.
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24.07.2025 23:44 Ответить
бозамінитель!
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24.07.2025 23:03 Ответить
- Ребе! А оно поможет?
- Ну во всяком случае, не повредит! (с)
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24.07.2025 23:07 Ответить
Ліжка в борделі можна переставити нескінченну кількість разів.
Все одно бордель залишиться борделем.
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24.07.2025 23:19 Ответить
Как трудится Бубочка не покладая рук
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24.07.2025 23:22 Ответить
Ног..
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25.07.2025 00:16 Ответить
відСтавка Верховного Головнокомандувача ...
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24.07.2025 23:25 Ответить
круговорот зельоного гівна в природі
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24.07.2025 23:36 Ответить
Чудо зелене, Ермака з татаровим вигнав ? Вони тебе ще не раз підставлять
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24.07.2025 23:47 Ответить
фууух... попустило. А мг же і бужанського призначити.
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24.07.2025 23:49 Ответить
Не ставка, а прохідний двір для худоби квартального спецвідлову.
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24.07.2025 23:55 Ответить
А можна просто пронумеровати манекени і з них ставкк робити?

Простіше ж буде:
Манекени №2,4,6 винести.
Манекени 1,3,5 поміняти місцями.
Манекени 7,8,9 внести.

І не треба цих ноунеймів пам'ятати.

Наприклад, хто пам'ятає склад ставки початку 2022, крім Валерія Залужного? 😁
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25.07.2025 00:05 Ответить
 
 