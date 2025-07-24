Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.
В персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего введена премьер-министр Юлия Свириденко.
Координатором Ставки утвержден секретарь СНБО Рустем Умеров.
Также президент утвердил в персональном составе Ставки:
- Михаила Федорова - первого вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации;
- Дениса Шмыгаля - министра обороны;
Из состава Ставки Зеленский вывел Германа Сметанина и Александра Литвиненко.
Топ комментарии
+12 Luka Lukich #363772
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+12 Victor Litarchuk
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+10 Погрібний Олександр
показать весь комментарий24.07.2025 23:01 Ответить Ссылка
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Круто!!!
а навіщо????
чорт свинячий,що ти робиш???
нічим зайнятисьь??
- Ну во всяком случае, не повредит! (с)
Все одно бордель залишиться борделем.
Простіше ж буде:
Манекени №2,4,6 винести.
Манекени 1,3,5 поміняти місцями.
Манекени 7,8,9 внести.
І не треба цих ноунеймів пам'ятати.
Наприклад, хто пам'ятає склад ставки початку 2022, крім Валерія Залужного? 😁