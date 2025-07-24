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Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача

ставка,зеленський

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

До персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача уведено прем’єр-міністра Юлію Свириденко.

Координатором Ставки затверджено секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Також президент затвердив у персональному складі Ставки:

  • Михайла Федорова — першого віце-прем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації;
  • Денис Шмигаля — міністра оборони;

Зі складу Ставки Зеленський вивів Германа Сметаніна та Олександра Литвиненка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО проведе аудит виконання рішень Ставки. Працюємо на результат, - Умєров

Автор: 

Зеленський Володимир (24851) Ставка (145)


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Топ коментарі
+10
Ну, недаремно ж Свириденко так полум'яно сцяла в очі послам G-7.
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24.07.2025 23:00 Відповісти
+10
Поки Верховного Головнокомандувача не змінять, це - переставляння ліжок в бункері.
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24.07.2025 23:02 Відповісти
+8
Та давай вже безуглу туди призначай! Деградація, так деградація!
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24.07.2025 23:01 Відповісти
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та ти шо!!!!
Круто!!!
а навіщо????
чорт свинячий,що ти робиш???
нічим зайнятисьь??
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24.07.2025 22:59 Відповісти
Ну, недаремно ж Свириденко так полум'яно сцяла в очі послам G-7.
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24.07.2025 23:00 Відповісти
Та давай вже безуглу туди призначай! Деградація, так деградація!
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24.07.2025 23:01 Відповісти
Поки Верховного Головнокомандувача не змінять, це - переставляння ліжок в бункері.
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24.07.2025 23:02 Відповісти
Ліжка вже втомились.
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24.07.2025 23:17 Відповісти
Там два сусідні ліжка анкерними болтами до підлоги наглухо прикручені. Всі інші можна переставляти.
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24.07.2025 23:44 Відповісти
бозамінитель!
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24.07.2025 23:03 Відповісти
- Ребе! А оно поможет?
- Ну во всяком случае, не повредит! (с)
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24.07.2025 23:07 Відповісти
Ліжка в борделі можна переставити нескінченну кількість разів.
Все одно бордель залишиться борделем.
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24.07.2025 23:19 Відповісти
Как трудится Бубочка не покладая рук
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24.07.2025 23:22 Відповісти
відСтавка Верховного Головнокомандувача ...
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24.07.2025 23:25 Відповісти
круговорот зельоного гівна в природі
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24.07.2025 23:36 Відповісти
Чудо зелене, Ермака з татаровим вигнав ? Вони тебе ще не раз підставлять
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24.07.2025 23:47 Відповісти
фууух... попустило. А мг же і бужанського призначити.
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24.07.2025 23:49 Відповісти
Не ставка, а прохідний двір для худоби квартального спецвідлову.
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24.07.2025 23:55 Відповісти
 
 