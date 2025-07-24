Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача.
Відповідний указ опубліковано на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.
До персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача уведено прем’єр-міністра Юлію Свириденко.
Координатором Ставки затверджено секретаря РНБО Рустема Умєрова.
Також президент затвердив у персональному складі Ставки:
- Михайла Федорова — першого віце-прем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації;
- Денис Шмигаля — міністра оборони;
Зі складу Ставки Зеленський вивів Германа Сметаніна та Олександра Литвиненка.
Топ коментарі
+10 Luka Lukich #363772
показати весь коментар24.07.2025 23:00 Відповісти Посилання
+10 Victor Litarchuk
показати весь коментар24.07.2025 23:02 Відповісти Посилання
+8 Погрібний Олександр
показати весь коментар24.07.2025 23:01 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Круто!!!
а навіщо????
чорт свинячий,що ти робиш???
нічим зайнятисьь??
- Ну во всяком случае, не повредит! (с)
Все одно бордель залишиться борделем.