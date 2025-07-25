Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 047 250 человек (+980 за сутки), 11 049 танков, 30 777 артсистем, 23 052 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 047 250 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1047250 (+980) человек
- танков - 11049 (+3) ед
- боевых бронированных машин - 23052 (+5) ед
- артиллерийских систем - 30777 (+31) ед
- РСЗО - 1446 (+0) ед
- средства ПВО - 1201 (+2) ед
- самолетов - 421 (+0) ед
- вертолетов - 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 47834 (+196)
- крылатые ракеты - 3535 (+2)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны - 56213 (+76)
- специальная техника - 3935 (+0)
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Наземка просідає, проте авто на сьогодні з початку літа 5 888 одиниць літо 24-го 5 875
втративитрати ри/фи...
Витратні матеріали...
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24/7/365×11!!!
117! одиниць знищеної техніки та 980 чумардосів за день.
Броня та арта присутні, логістика норм, ППО файно, закрило чергову сотню.
Броня за 2 тижні з трудом закрила чергову сотню, раніше бували дні, коли в день броня мала по пару сотен.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 047 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Воронеж, населення якого да 4 роки зменшилось на 16 000 рил.
поврежденной техники.
Мадяр пртводил статистику своей работы.
Танков - повреждено (примерно) 47.
Уничтожено 10.
Остальные кацапы уволокут в ремонт