Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 047 250 человек (+980 за сутки), 11 049 танков, 30 777 артсистем, 23 052 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 047 250 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1047250 (+980) человек

танков - 11049 (+3) ед

боевых бронированных машин - 23052 (+5) ед

артиллерийских систем - 30777 (+31) ед

РСЗО - 1446 (+0) ед

средства ПВО - 1201 (+2) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 47834 (+196)

крылатые ракеты - 3535 (+2)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 56213 (+76)

специальная техника - 3935 (+0)

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