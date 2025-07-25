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Новости Уничтожение российской техники Ликвидация российских окукпантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 047 250 человек (+980 за сутки), 11 049 танков, 30 777 артсистем, 23 052 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 047 250 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.07.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1047250 (+980) человек
  • танков - 11049 (+3) ед
  • боевых бронированных машин - 23052 (+5) ед
  • артиллерийских систем - 30777 (+31) ед
  • РСЗО - 1446 (+0) ед
  • средства ПВО - 1201 (+2) ед
  • самолетов - 421 (+0) ед
  • вертолетов - 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 47834 (+196)
  • крылатые ракеты - 3535 (+2)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны - 56213 (+76)
  • специальная техника - 3935 (+0)

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Потери врага

Автор: 

армия РФ (20125) Генштаб ВС (6698) ликвидация (3871) уничтожение (7547)


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З початку місяця арта перевалила за тисячу стволів, а ППО нарешті закрила чергову сотню.
Наземка просідає, проте авто на сьогодні з початку літа 5 888 одиниць літо 24-го 5 875
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25.07.2025 07:48 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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25.07.2025 07:57 Ответить
Загальні бойові втрати витрати ри/фи...
Витратні матеріали...
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25.07.2025 08:24 Ответить
0,98 темену? Вронєжскєй улус почав берегти лемінгів і кинув у бої броню?? До чого ж мерзотна місцина за парєбріком от Балтики до Тихого, а мешканці ще гірші...
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24/7/365×11!!!
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25.07.2025 08:41 Ответить
Минув 4174 день москальсько-української війни.
117! одиниць знищеної техніки та 980 чумардосів за день.
Броня та арта присутні, логістика норм, ППО файно, закрило чергову сотню.
Броня за 2 тижні з трудом закрила чергову сотню, раніше бували дні, коли в день броня мала по пару сотен.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 047 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Воронеж, населення якого да 4 роки зменшилось на 16 000 рил.
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25.07.2025 08:47 Ответить
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25.07.2025 08:52 Ответить
117! одиниць знищеної техніки

поврежденной техники.
Мадяр пртводил статистику своей работы.
Танков - повреждено (примерно) 47.
Уничтожено 10.
Остальные кацапы уволокут в ремонт
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25.07.2025 09:59 Ответить
Гарно 👍 скоро будуть перші 50 тисяч другого міліона.
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25.07.2025 09:12 Ответить
 
 