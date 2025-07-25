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Новини Знищення російської техніки Ліквідація російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 047 250 осіб (+980 за добу), 11 049 танків, 30 777 артсистем, 23 052 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 047 250 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 24.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1047250 (+980) осіб
  • танків – 11049 (+3) од
  • бойових броньованих машин – 23052 (+5) од
  • артилерійських систем – 30777 (+31) од
  • РСЗВ – 1446 (+0) од
  • засоби ППО – 1201 (+2) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47834 (+196)
  • крилаті ракети – 3535 (+2)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 56213 (+76)
  • спеціальна техніка – 3935 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог 43 рази атакував на Покровському напрямку, знешкоджено 67 окупантів, - Генштаб

Втрати ворога

Автор: 

армія рф (18276) Генштаб ЗС (7001) ліквідація (4257) знищення (7860)


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З початку місяця арта перевалила за тисячу стволів, а ППО нарешті закрила чергову сотню.
Наземка просідає, проте авто на сьогодні з початку літа 5 888 одиниць літо 24-го 5 875
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25.07.2025 07:48 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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25.07.2025 07:57 Відповісти
Загальні бойові втрати витрати ри/фи...
Витратні матеріали...
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25.07.2025 08:24 Відповісти
0,98 темену? Вронєжскєй улус почав берегти лемінгів і кинув у бої броню?? До чого ж мерзотна місцина за парєбріком от Балтики до Тихого, а мешканці ще гірші...
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24/7/365×11!!!
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25.07.2025 08:41 Відповісти
Минув 4174 день москальсько-української війни.
117! одиниць знищеної техніки та 980 чумардосів за день.
Броня та арта присутні, логістика норм, ППО файно, закрило чергову сотню.
Броня за 2 тижні з трудом закрила чергову сотню, раніше бували дні, коли в день броня мала по пару сотен.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 047 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Воронеж, населення якого да 4 роки зменшилось на 16 000 рил.
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25.07.2025 08:47 Відповісти
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25.07.2025 08:52 Відповісти
Гарно 👍 скоро будуть перші 50 тисяч другого міліона.
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25.07.2025 09:12 Відповісти
 
 