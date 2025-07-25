Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 047 250 осіб (+980 за добу), 11 049 танків, 30 777 артсистем, 23 052 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 047 250 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 24.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1047250 (+980) осіб
- танків – 11049 (+3) од
- бойових броньованих машин – 23052 (+5) од
- артилерійських систем – 30777 (+31) од
- РСЗВ – 1446 (+0) од
- засоби ППО – 1201 (+2) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47834 (+196)
- крилаті ракети – 3535 (+2)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56213 (+76)
- спеціальна техніка – 3935 (+0)
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Наземка просідає, проте авто на сьогодні з початку літа 5 888 одиниць літо 24-го 5 875
втративитрати ри/фи...
Витратні матеріали...
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24/7/365×11!!!
117! одиниць знищеної техніки та 980 чумардосів за день.
Броня та арта присутні, логістика норм, ППО файно, закрило чергову сотню.
Броня за 2 тижні з трудом закрила чергову сотню, раніше бували дні, коли в день броня мала по пару сотен.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 047 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Воронеж, населення якого да 4 роки зменшилось на 16 000 рил.