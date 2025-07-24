Ворог 43 рази атакував на Покровському напрямку, знешкоджено 67 окупантів, - Генштаб

Від початку цієї доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 130 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 54 авіаційних ударів, застосували чотири ракети й скинули 91 керовану бомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 156 дронів-камікадзе та здійснили 3 821 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби наші війська відбили 15 атак противника. Також ворог завдав шести авіаударів, застосувавши при цьому сім керованих авіабомб, та здійснив 190 обстрілів, п’ять із яких — з реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Петро-Іванівка та Кам’янське — усі ворожі атаки було відбито.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири атаки на позиції наших оборонців поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Великої Шапківки.

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Бойові діїна Донбасі

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 17 разів атакували поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Чернещина, Середнє. Одне бойове зіткнення триває.

На Сіверському напрямку триває бій поблизу Григорівки.

Одну атаку противника було відбито на Краматорському напрямку — в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля противника зосереджено неподалік Торецька, Русиного Яру, у напрямках Олександро-Шультиного та Катеринівки. Наразі триває одне бойове зіткнення.

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 43 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Русин Яр, Мирне, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, а також у напрямку населених пунктів Володимирівка і Покровськ. Наразі тривають два бойові зіткнення. Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 67 окупантів, з яких 49 — безповоротно.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 14 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Піддубне, Маліївка, Воскресенка — у напрямку Темирівки й Олександрограда. Ще чотири бої тривають.

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Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку некерованими ракетами було обстріляно райони населеного пункту Залізничне. Наступальних дій противника не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз безуспішно намагалися просунутися в районі населеного пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони, крім того — завдав авіаудару по населених пунктах Херсон та Миколаївка.

На інших напрямках суттєвих змін ситуації не зафіксовано.