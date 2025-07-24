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Новини Фото Результати роботи підрозділів СБС
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Підрозділи угруповання СБС уразили 726 унікальних цілей противника за добу. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 23-24 липня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 726 унікальних цілей противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.

Зокрема, вражено:

  • 165 одиниць особового складу, з яких 107 – ліквідовано;
  • 45 одиниць автомобільної техніки та 16 мотоциклів;
  • 11 артилерійських систем, 4 одиниці бронетехніки та 1 танк.

"Крім того, знищено 15 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 22 точки вильоту операторів БПЛА. Всього протягом липня (01–24.07) знищено/уражено 18322 цілі, з яких 3906 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Підрозділи СБС уразили 739 унікальних цілей противника за добу. ІНФОГРАФІКА

Результати роботи СБС

Автор: 

ліквідація (4255) знищення (7858) Сили безпілотних систем (160) війна в Україні (5365)


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Поки, група відомих осіб, з Урядового кварталу, допомагають прутню знищувати Незалежну Україну, Захисникам стає важко на Фронти захищати Україну! Тому і піднялися Українці в тилу, проти антидержавного заколоту стефанчуків+зеленського, та «чесної» новопризначеної, з Будинку Уряду!!
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24.07.2025 20:02 Відповісти
А тим часом Малюк в тилу продає здобутки Ураїни зеленим покидькам за посаду.
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24.07.2025 20:08 Відповісти
 
 