Підрозділи угруповання СБС уразили 726 унікальних цілей противника за добу. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 23-24 липня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 726 унікальних цілей противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.

Зокрема, вражено:

165 одиниць особового складу, з яких 107 – ліквідовано;

45 одиниць автомобільної техніки та 16 мотоциклів;

11 артилерійських систем, 4 одиниці бронетехніки та 1 танк.

"Крім того, знищено 15 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 22 точки вильоту операторів БПЛА. Всього протягом липня (01–24.07) знищено/уражено 18322 цілі, з яких 3906 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Підрозділи СБС уразили 739 унікальних цілей противника за добу. ІНФОГРАФІКА