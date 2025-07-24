Підрозділи угруповання СБС уразили 726 унікальних цілей противника за добу. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби 23-24 липня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 726 унікальних цілей противника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.
Зокрема, вражено:
- 165 одиниць особового складу, з яких 107 – ліквідовано;
- 45 одиниць автомобільної техніки та 16 мотоциклів;
- 11 артилерійських систем, 4 одиниці бронетехніки та 1 танк.
"Крім того, знищено 15 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 22 точки вильоту операторів БПЛА. Всього протягом липня (01–24.07) знищено/уражено 18322 цілі, з яких 3906 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар24.07.2025 20:02 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Luka Lukich #363772
показати весь коментар24.07.2025 20:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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