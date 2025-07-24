Подразделения группировки СБС поразили 726 уникальных целей противника за сутки. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 23-24 июля подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 726 уникальных целей противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.

В частности, поражены:

165 единиц личного состава, из которых 107 - ликвидировано;

45 единиц автомобильной техники и 16 мотоциклов;

11 артиллерийских систем, 4 единицы бронетехники и 1 танк.

"Кроме того, уничтожено 15 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 22 точки вылета операторов БПЛА. Всего в течение июля (01-24.07) уничтожено/поражено 18322 цели, из которых 3906 - личный состав противника", - говорится в сообщении.

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