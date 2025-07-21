Подразделения СБС поразили 739 уникальных целей противника за сутки. ИНФОГРАФИКА
В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 739 уникальных целей противника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.
Поражены, в частности
- 169 единиц личного состава, из которых 107 - ликвидировано;
- 51 единицу автомобильной техники и 30 мотоциклов;
- 21 артиллерийскую систему, 5 единиц бронетехники и 2 танка.
"Кроме того, уничтожено 28 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 18 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение июля (01-21.07) уничтожено/поражено 16169 целей, из которых 3400 - личный состав противника", - говорится в сообщении.
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Бажаю здоров'я!
В армії України мене називають "Мадяром". Я польовий командир бойових пілотів дронів Збройних сил України.
путінська пропаганда каже, що я відношуся до одного з найбільш розшукуваніших ворогів росії. Тому я вам не обіцяю повторної зустрічі,
але скажу абсолютно "чорно-білі" речі.
Сьогодні я об'єдную 12 підрозділів пілотів. 95% з них - це люди цивільні до початку війни. Це бізнесмени, це спортсмени, це юристи, це співаки, це хто завгодно, але не військові люди - 95%.
Загальна наша чисельність складає 2% від всієї армії України.
Ми знищуємо одну з трьох одиниць живої сили ворога і одну з кожних трьох ворожих цілей.
путін, що обіцяв захопити нас за три дні, 3а три з половиною по роки навчив нас захищати свою Батьківщину, своїх дітей, свою землю.
Абсолютно очевидно, що ми не бачимо ніякого закінчення війни ні завтра, ні через місяць, ні ймовірно в цьому році.
Тому ми абсолютно прагматично вираховуємо своє майбутнє і бачимо найбільші загрози, котрі стосуватимуться, якщо не зупиниться ця війна, великої кількості країн, котрі будуть втягнуті в подальшому у цю війну.
Перша загроза, це те, що путін направляє на війну більше піхоти, ніж ми можемо щомісяця знищити. Це перший виклик і основний.
Друге. путін знайшов дуже зручну, дешеву і ефективну зброю залякування
населення цивільного України і знищення нашої інфраструктури. Назва її - "шахед".
Третя. Всі, хто хотів в Україні воювати, уже воюють. Тому ми не розраховуємо на манну небесну з неба, але ми знаємо, що з цим робити і робимо це на власному досвіді, на власній крові, за допомогою підтримки партнерів.
Вже не залишилося такого танка у світі, котрий не зупиняється від
ураження дроном вартістю 300-400 доларів. Не існує такого танка.
Готовий прийняти будь-якого розміру парі: який би не був танк захищений, він буде зупинений дроном, зробленим з українських компонентів. І тому я стверджую про те, що українські дрони на
сьогоднішній день найкращі в світі.
Дрони створюють сьогодні кілзону, котра на даний момент в Україні становить близько 20 км навколо смуги фронту.
Тому наступний виклик - це заміщення української піхоти на наземні роботизовані комплекси, що заберуть на себе всю логістику, що стосується смуги фронту.
Третє - це багатошарова ешелонована стіна, значно вище Китайської стіни, що зупинить в повітрі все, що летить в нашу сторону з дронів ударних та розвідувань. І цю стіну ми сьогодні створюємо.
Адже коли путін обіцяв, коли путін випускав 100 "шахедів" по Україні, він обіцяв 500. І ми відносилися до цього, як не до серйозної загрози.
Сьогодні нам взагалі не смішно, адже відмітку "400" ми вже перетнули.
Наш досвід буде безцінним для всього притомного світу, тому що будь-яку країну може очікувати саме така перспектива.
Я не знаю, яка з країн членів НАТО спроможна захистити якесь конкретне своє місто, приймаючи 7 днів на тиждень хоча би по 200-300 шахедів без зупинки.
Тому ваші національні безпеки вимагають досить оперативного перегляду.
Я мало їжджу за кордон. Це мій другий візит. І завтра в цей час я вже буду на фронті.
Але я побував рік тому на одній військовій базі одного з членов НАТО у Європі. Мені показали такий організований військовий об'єкт з купою техніки відповідного кольору, відповідної якості. Мене спитали, що я думаю з приводу того, що побачив.
Моя відповідь їх не дуже потішила: "Не підходячи ближче, ніж на 10 км до того місця, чотири розрахунки українських пілотів за 15 хвилин перетворили би це місце на Перл-Харбор."
Я це кажу не для того, щоб когось налякати. Я кажу, що ці технології настільки доступні і дешеві, що якщо вони потраплять в руки терористів, то 100 терористів перевернуть устрій будь-якої країни.
Тому наша з вами боротьба, наша з вами, з партнерами, спільна боротьба, вона сьогодні в наших спільних інтересах.
У нас - ціною життів, а ваша - ціною здобуття і реалізації нашого досвіду, котрий ми передамо тим притомним країнам Світу, котрі за добро і котрі підтримують Україну.
...
Сьогодні в Україні українськими воїнами за підтримки партнерів пишеться ******* світова доктрина застосування безпілотних систем. І ця ******* світова система в подальшому має лягти у системи ваших національних безпек.
І тоді ви ніколи не отримаєте найскладніше запитання, на яке ви не знатимете що відповісти своїм дітям та мамі: "Коли ти поверннешся додому?"
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