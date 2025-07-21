Подразделения СБС поразили 739 уникальных целей противника за сутки. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 739 уникальных целей противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.

Поражены, в частности

169 единиц личного состава, из которых 107 - ликвидировано;

51 единицу автомобильной техники и 30 мотоциклов;

21 артиллерийскую систему, 5 единиц бронетехники и 2 танка.

"Кроме того, уничтожено 28 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 18 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение июля (01-21.07) уничтожено/поражено 16169 целей, из которых 3400 - личный состав противника", - говорится в сообщении.

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