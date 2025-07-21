Підрозділи СБС уразили 739 унікальних цілей противника за добу. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 739 унікальних цілей противника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.
Уражено, зокрема
- 169 одиниць особового складу, з яких 107 – ліквідовано;
- 51 одиницю автомобільної техніки та 30 мотоциклів;
- 21 артилерійську систему, 5 одиниць бронетехніки та 2 танки.
"Крім того, знищено 28 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 18 точок вильоту операторів БПЛА. Всього протягом липня (01–21.07) знищено/уражено 16169 цілей, з яких 3400 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бажаю здоров'я!
В армії України мене називають "Мадяром". Я польовий командир бойових пілотів дронів Збройних сил України.
путінська пропаганда каже, що я відношуся до одного з найбільш розшукуваніших ворогів росії. Тому я вам не обіцяю повторної зустрічі,
але скажу абсолютно "чорно-білі" речі.
Сьогодні я об'єдную 12 підрозділів пілотів. 95% з них - це люди цивільні до початку війни. Це бізнесмени, це спортсмени, це юристи, це співаки, це хто завгодно, але не військові люди - 95%.
Загальна наша чисельність складає 2% від всієї армії України.
Ми знищуємо одну з трьох одиниць живої сили ворога і одну з кожних трьох ворожих цілей.
путін, що обіцяв захопити нас за три дні, 3а три з половиною по роки навчив нас захищати свою Батьківщину, своїх дітей, свою землю.
Абсолютно очевидно, що ми не бачимо ніякого закінчення війни ні завтра, ні через місяць, ні ймовірно в цьому році.
Тому ми абсолютно прагматично вираховуємо своє майбутнє і бачимо найбільші загрози, котрі стосуватимуться, якщо не зупиниться ця війна, великої кількості країн, котрі будуть втягнуті в подальшому у цю війну.
Перша загроза, це те, що путін направляє на війну більше піхоти, ніж ми можемо щомісяця знищити. Це перший виклик і основний.
Друге. путін знайшов дуже зручну, дешеву і ефективну зброю залякування
населення цивільного України і знищення нашої інфраструктури. Назва її - "шахед".
Третя. Всі, хто хотів в Україні воювати, уже воюють. Тому ми не розраховуємо на манну небесну з неба, але ми знаємо, що з цим робити і робимо це на власному досвіді, на власній крові, за допомогою підтримки партнерів.
Вже не залишилося такого танка у світі, котрий не зупиняється від
ураження дроном вартістю 300-400 доларів. Не існує такого танка.
Готовий прийняти будь-якого розміру парі: який би не був танк захищений, він буде зупинений дроном, зробленим з українських компонентів. І тому я стверджую про те, що українські дрони на
сьогоднішній день найкращі в світі.
Дрони створюють сьогодні кілзону, котра на даний момент в Україні становить близько 20 км навколо смуги фронту.
Тому наступний виклик - це заміщення української піхоти на наземні роботизовані комплекси, що заберуть на себе всю логістику, що стосується смуги фронту.
Третє - це багатошарова ешелонована стіна, значно вище Китайської стіни, що зупинить в повітрі все, що летить в нашу сторону з дронів ударних та розвідувань. І цю стіну ми сьогодні створюємо.
Адже коли путін обіцяв, коли путін випускав 100 "шахедів" по Україні, він обіцяв 500. І ми відносилися до цього, як не до серйозної загрози.
Сьогодні нам взагалі не смішно, адже відмітку "400" ми вже перетнули.
Наш досвід буде безцінним для всього притомного світу, тому що будь-яку країну може очікувати саме така перспектива.
Я не знаю, яка з країн членів НАТО спроможна захистити якесь конкретне своє місто, приймаючи 7 днів на тиждень хоча би по 200-300 шахедів без зупинки.
Тому ваші національні безпеки вимагають досить оперативного перегляду.
Я мало їжджу за кордон. Це мій другий візит. І завтра в цей час я вже буду на фронті.
Але я побував рік тому на одній військовій базі одного з членов НАТО у Європі. Мені показали такий організований військовий об'єкт з купою техніки відповідного кольору, відповідної якості. Мене спитали, що я думаю з приводу того, що побачив.
Моя відповідь їх не дуже потішила: "Не підходячи ближче, ніж на 10 км до того місця, чотири розрахунки українських пілотів за 15 хвилин перетворили би це місце на Перл-Харбор."
Я це кажу не для того, щоб когось налякати. Я кажу, що ці технології настільки доступні і дешеві, що якщо вони потраплять в руки терористів, то 100 терористів перевернуть устрій будь-якої країни.
Тому наша з вами боротьба, наша з вами, з партнерами, спільна боротьба, вона сьогодні в наших спільних інтересах.
У нас - ціною життів, а ваша - ціною здобуття і реалізації нашого досвіду, котрий ми передамо тим притомним країнам Світу, котрі за добро і котрі підтримують Україну.
...
Сьогодні в Україні українськими воїнами за підтримки партнерів пишеться ******* світова доктрина застосування безпілотних систем. І ця ******* світова система в подальшому має лягти у системи ваших національних безпек.
І тоді ви ніколи не отримаєте найскладніше запитання, на яке ви не знатимете що відповісти своїм дітям та мамі: "Коли ти поверннешся додому?"
https://www.dialog.ua/images/news/3f6523f1a9324ca36f016833de87c4cd.jpg
відео як ударний дрон Булава з ровідницею дроном Лелека знищуюсть рашистську С-300