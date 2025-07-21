Підрозділи СБС уразили 739 унікальних цілей противника за добу. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 739 унікальних цілей противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.

Уражено, зокрема

169 одиниць особового складу, з яких 107 – ліквідовано;

51 одиницю автомобільної техніки та 30 мотоциклів;

21 артилерійську систему, 5 одиниць бронетехніки та 2 танки.

"Крім того, знищено 28 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 18 точок вильоту операторів БПЛА. Всього протягом липня (01–21.07) знищено/уражено 16169 цілей, з яких 3400 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.

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