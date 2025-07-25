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РФ выпустила две баллистические ракеты и 61 БПЛА по Украине: ПВО обезвредила 54 цели. ИНФОГРАФИКА

Атака 25 июля 2025 года Сколько целей сбила ПВО

В ночь на 25 июля российские оккупанты выпустили по Украине 2 баллистические ракеты и 61 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Так, для атаки было применено 2 ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской области РФ и 61 БпЛА с направлений: Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 54 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 7 БпЛА в 4 местах, падение сбитых (обломки) в 2 местах", - говорится в сообщении.

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Атака 25 июля 2025 года Сколько целей сбила ПВО

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обстрел (28691) ПВО (2975) Воздушные силы (2541)


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25.07.2025 09:24 Ответить
 
 