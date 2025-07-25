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Новости Фото Атака беспилотников на Полтавщину
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В результате падения обломков БПЛА в Полтавской области возник пожар. ФОТО

Ночью в Кременчугском районе возник пожар в хозяйственной постройке в результате падения обломков БпЛА.

Об этом сообщил глава ОГА Владимир Когут, передает Цензор.НЕТ.

Спасатели ликвидировали возгорание. Прошло без пострадавших.

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Ночью сообщалось, что в Полтавской области раздавались взрывы, работали силы ПВО.

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обстрел (28691) Полтавская область (1233) Кременчугский район (37)


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