В результате падения обломков БПЛА в Полтавской области возник пожар. ФОТО
Ночью в Кременчугском районе возник пожар в хозяйственной постройке в результате падения обломков БпЛА.
Об этом сообщил глава ОГА Владимир Когут, передает Цензор.НЕТ.
Спасатели ликвидировали возгорание. Прошло без пострадавших.
Ночью сообщалось, что в Полтавской области раздавались взрывы, работали силы ПВО.
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