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Новости Удар россиян по Полтавщине
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В Полтавской области ночью раздавались взрывы: угроза баллистики и работала ПВО

ракета,искандер,баллистика

В ночь на 25 июля российские захватчики атаковали Полтавскую область беспилотниками и баллистической ракетой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы и в.и.о. начальника ОВА Владимира Когута .

Воздушную тревогу на Полтавщине объявили в 21.30. Около 23.00 жители начали сообщать о работе ПВО против "шахедов". В 23:58, Воздушные Силы ВСУ сообщили о скоростной цели на северо-востоке Полтавщины в направлении Кременчуга и призвали жителей города направляться в укрытие.

В 23:39 в Кременчуге прогремел мощный взрыв.

"На Полтавщине работает ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал Когут.

В половине первого Воздушные Силы дали отбой угрозы применения баллистического вооружения. Двумя минутами ранее воздушную тревогу в Полтавском регионе отменили.

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Автор: 

Кременчуг (372) обстрел (28691) ракеты (3668) Шахед (1331) Полтавская область (1233) Кременчугский район (37)


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