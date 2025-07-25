На Полтавщині вночі лунали вибухи: загроза балістики та працювала ППО

У ніч проти 25 липня російські загарбники атакували Полтавську область безпілотниками та балістичною ракетою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили та т.в.о. начальника ОВА Володимира Когута.

Повітряну тривогу на Полтавщині оголосили о 21.30. Близько 23.00 мешканці почали повідомляти про роботу ППО проти "шахедів". О 23:58, Повітряні Сили ЗСУ сповістили про швидкісну ціль на північному сході Полтавщини в напрямку Кременчука та закликати мешканців міста прямувати в укриття.

О 23:39 у Кременчуці пролунав потужний вибух.

"На Полтавщині працює ППО. Перебувайте в укриттях", - написав Когут.

О пів на першу Повітряні Сили дали відбій загрози застосування балістичного озброєння. Двома хвилинами раніше повітряну тривогу у Полтавському регіоні скасували.

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