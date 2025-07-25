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Новини Фото Атака безпілотників на Полтавщину
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Внаслідок падіння уламків БпЛА на Полтавщині виникла пожежа. ФОТО

Вночі у Кременчуцькому районі виникла пожежа у господарській будівлі внаслідок падіння уламків БпЛА.

Про це повідомив глава ОВА Володимир Когут, передає Цензор.НЕТ.

Рятувальники ліквідували загоряння. Минулося без постраждалих.

Атака шахедів на Полтавщину Виникла пожежа

Вночі повідомлялось, що в Полтавській області лунали вибухи, працювали сили ППО.

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Автор: 

обстріл (30015) Полтавська область (1190) Кременчуцький район (38)


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