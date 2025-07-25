Внаслідок падіння уламків БпЛА на Полтавщині виникла пожежа. ФОТО
Вночі у Кременчуцькому районі виникла пожежа у господарській будівлі внаслідок падіння уламків БпЛА.
Про це повідомив глава ОВА Володимир Когут, передає Цензор.НЕТ.
Рятувальники ліквідували загоряння. Минулося без постраждалих.
Вночі повідомлялось, що в Полтавській області лунали вибухи, працювали сили ППО.
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