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РФ випустила дві балістичні ракети та 61 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 54 цілі. ІНФОГРАФІКА

Атака 25 липня 2025 року Скільки цілей збила ППО

У ніч на 25 липня російські окупанти випустили по Україні 2 балістичні ракети та 61 БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Так, для атаки було застосовано 2 ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області РФ та 61 БпЛА із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

"За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 54 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 7-ми БпЛА у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Внаслідок падіння уламків БпЛА на Полтавщині виникла пожежа. ФОТО

Атака 25 липня 2025 року Скільки цілей збила ППО

Автор: 

обстріл (30015) ППО (3420) Повітряні сили (2882)


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25.07.2025 09:24 Відповісти
 
 