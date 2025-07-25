РФ випустила дві балістичні ракети та 61 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 54 цілі. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 25 липня російські окупанти випустили по Україні 2 балістичні ракети та 61 БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Так, для атаки було застосовано 2 ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області РФ та 61 БпЛА із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

"За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 54 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.



Зафіксовано влучання 7-ми БпЛА у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - йдеться в повідомленні.

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