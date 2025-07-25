Рашисты активно используют дроны на оптоволокне в Сумской и Харьковской областях, - Госпогранслужба
В приграничье большинство российских ударов дронами на оптоволокне фиксируется в Сумской и Харьковской области. Такие удары фиксируются ежедневно.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"Большинство - в пределах Сумской и Харьковской областей. Если говорить о позициях пограничников в пределах Черниговской области, то там не так часто, но враг также использует дроны на оптоволокне, чтобы попытаться бить или по нашим группам или по позициям, которые удерживают наши защитники", - сказал Демченко.
По его словам, враг постоянно обстреливает приграничную территорию в этих трех областях, большинство атак приходится на Сумскую область.
"Артиллерия, дроны, авиация - это все то, что враг использует, чтобы обстреливать территорию Украины... Если говорить более подробно, то в этом году враг значительно нарастил применение беспилотников", - отметил спикер ГПСУ.
Напомним, в пределах Черниговской области враг не осуществляет каких-то действий по линии границы с применением пехотных групп. Пытается зайти на территорию Украины через Сумскую область.
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А ми активно використовуємо дрони на оптоволокні на Сумщині та Харківщині?
"З Америкою, з президентом Трампом ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Я поставив задачу Умєрову, Шмигалю та Камишіну, - сказав Зеленський під час розмови з журналістами у четвер. - Вони будуть цим займатися. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10-20-30 мільярдів доларів".
https://zn.ua/ukr/war/ssha-kupuvatimut-ukrajinski-droni-zelenskij-anonsuvav-uhodu-na-10-30-mlrd-dolariv-.html