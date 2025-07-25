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Новости Дроны на оптоволокне
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Рашисты активно используют дроны на оптоволокне в Сумской и Харьковской областях, - Госпогранслужба

Большинство ударов оптоволоконных дронов РФ фиксируются в Сумской и Харьковской областях - пограничники

В приграничье большинство российских ударов дронами на оптоволокне фиксируется в Сумской и Харьковской области. Такие удары фиксируются ежедневно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Большинство - в пределах Сумской и Харьковской областей. Если говорить о позициях пограничников в пределах Черниговской области, то там не так часто, но враг также использует дроны на оптоволокне, чтобы попытаться бить или по нашим группам или по позициям, которые удерживают наши защитники", - сказал Демченко.

По его словам, враг постоянно обстреливает приграничную территорию в этих трех областях, большинство атак приходится на Сумскую область.

"Артиллерия, дроны, авиация - это все то, что враг использует, чтобы обстреливать территорию Украины... Если говорить более подробно, то в этом году враг значительно нарастил применение беспилотников", - отметил спикер ГПСУ.

Напомним, в пределах Черниговской области враг не осуществляет каких-то действий по линии границы с применением пехотных групп. Пытается зайти на территорию Украины через Сумскую область.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны на оптоволокне - это угроза в глубину фронта на 50 километров, - ОСГВ "Хортица"

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Госпогранслужба (6699) Сумская область (3498) Харьковская область (1331)


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бийте у відповідь зельоним відосним поносом
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25.07.2025 10:24 Ответить
бла-бла-бла-блалістичними ракетами
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25.07.2025 10:31 Ответить
Рашисти активно використовують дрони на оптоволокні на Сумщині та Харківщині

А ми активно використовуємо дрони на оптоволокні на Сумщині та Харківщині?
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25.07.2025 10:26 Ответить
всі дрони викупляють США

"З Америкою, з президентом Трампом ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Я поставив задачу Умєрову, Шмигалю та Камишіну, - сказав Зеленський під час розмови з журналістами у четвер. - Вони будуть цим займатися. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10-20-30 мільярдів доларів".

https://zn.ua/ukr/war/ssha-kupuvatimut-ukrajinski-droni-zelenskij-anonsuvav-uhodu-na-10-30-mlrd-dolariv-.html
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25.07.2025 10:46 Ответить
А в нас гроші - мільярди, на дрони на оптоволокні вкрали Міндічі, партнери Зе по "кварталу" і сьогодні Зе і його воровито-корупційн-мародерна команда борються проти НАБУ і САП і всієї України, щоб не чіпали його друзяків. Цікаво, це вже реальні свинарчуки Зеленського, чи ще ні? А що там з мільярдами, які поцупив кум і дуржан Зе Чернишов? Якби не ці гниди, то в нас точно були свої мільйони дронів і ворог не захорпював би нашу землю і не рухався вперед, а так бідна Україна годує бариг Зе, міндічів і чернишових. А таких в них тисячі, що присмокталися до годівнички знекровненої України. Ще хтось після цього чекає допомоги від Заходу? Кому міндічам, татаровим, рабіновичам і коломойськими???
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25.07.2025 10:28 Ответить
Незнаю... Невже не можна шось таке лазерне придумати, щоб перерізати ту ортоволоконну павутину?
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25.07.2025 10:31 Ответить
 
 