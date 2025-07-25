Рашисти активно використовують дрони на оптоволокні на Сумщині та Харківщині, - Держприкордонслужба

У прикордонні більшість російських ударів дронами на оптоволокні фіксується у Сумській і Харківській області. Такі удари фіксуються щоденно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Більшість - у межах Сумської та Харківської областей. Якщо говорити про позиції прикордонників у межах Чернігівської області, то там не так часто, але ворог також використовує дрони на оптоволокні, щоб спробувати бити або по наших групах або по позиціях, які утримують наші захисники", - сказав Демченко.

За його словами, ворог постійно обстрілює прикордонну територію у цих трьох областях, більшість атак припадає на Сумщину.

"Артилерія, дрони, авіація - це все те, що ворог використовує, щоб обстрілювати територію України... Якщо говорити більш детально, то у цьому році ворог значно наростив застосування безпілотників", - зауважив речник ДПСУ.

Нагадаємо, у межах Чернігівської області ворог не здійснює якихось дій по лінії кордону із застосуванням піхотних груп. Намагається зайти на територію України через Сумщину.

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