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Новини Дрони на оптоволокні
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Рашисти активно використовують дрони на оптоволокні на Сумщині та Харківщині, - Держприкордонслужба

Більшість ударів оптоволоконних дронів РФ фіксуються на Сумщині та Харківщині - прикордонники

У прикордонні більшість російських ударів дронами на оптоволокні фіксується у Сумській і Харківській області. Такі удари фіксуються щоденно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Більшість - у межах Сумської та Харківської областей. Якщо говорити про позиції прикордонників у межах Чернігівської області, то там не так часто, але ворог також використовує дрони на оптоволокні, щоб спробувати бити або по наших групах або по позиціях, які утримують наші захисники", - сказав Демченко.

За його словами, ворог постійно обстрілює прикордонну територію у цих трьох областях, більшість атак припадає на Сумщину.

"Артилерія, дрони, авіація - це все те, що ворог використовує, щоб обстрілювати територію України... Якщо говорити більш детально, то у цьому році ворог значно наростив застосування безпілотників", - зауважив речник ДПСУ.

Нагадаємо,  у межах Чернігівської області ворог не здійснює якихось дій по лінії кордону із застосуванням піхотних груп. Намагається зайти на територію України через Сумщину.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6263) Сумська область (4054) Харківська область (1345)


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25.07.2025 10:24 Відповісти
бла-бла-бла-блалістичними ракетами
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25.07.2025 10:31 Відповісти
Рашисти активно використовують дрони на оптоволокні на Сумщині та Харківщині

А ми активно використовуємо дрони на оптоволокні на Сумщині та Харківщині?
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25.07.2025 10:26 Відповісти
всі дрони викупляють США

"З Америкою, з президентом Трампом ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Я поставив задачу Умєрову, Шмигалю та Камишіну, - сказав Зеленський під час розмови з журналістами у четвер. - Вони будуть цим займатися. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10-20-30 мільярдів доларів".

https://zn.ua/ukr/war/ssha-kupuvatimut-ukrajinski-droni-zelenskij-anonsuvav-uhodu-na-10-30-mlrd-dolariv-.html
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25.07.2025 10:46 Відповісти
А в нас гроші - мільярди, на дрони на оптоволокні вкрали Міндічі, партнери Зе по "кварталу" і сьогодні Зе і його воровито-корупційн-мародерна команда борються проти НАБУ і САП і всієї України, щоб не чіпали його друзяків. Цікаво, це вже реальні свинарчуки Зеленського, чи ще ні? А що там з мільярдами, які поцупив кум і дуржан Зе Чернишов? Якби не ці гниди, то в нас точно були свої мільйони дронів і ворог не захорпював би нашу землю і не рухався вперед, а так бідна Україна годує бариг Зе, міндічів і чернишових. А таких в них тисячі, що присмокталися до годівнички знекровненої України. Ще хтось після цього чекає допомоги від Заходу? Кому міндічам, татаровим, рабіновичам і коломойськими???
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25.07.2025 10:28 Відповісти
Незнаю... Невже не можна шось таке лазерне придумати, щоб перерізати ту ортоволоконну павутину?
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25.07.2025 10:31 Відповісти
 
 