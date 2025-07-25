Рашисти активно використовують дрони на оптоволокні на Сумщині та Харківщині, - Держприкордонслужба
У прикордонні більшість російських ударів дронами на оптоволокні фіксується у Сумській і Харківській області. Такі удари фіксуються щоденно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Більшість - у межах Сумської та Харківської областей. Якщо говорити про позиції прикордонників у межах Чернігівської області, то там не так часто, але ворог також використовує дрони на оптоволокні, щоб спробувати бити або по наших групах або по позиціях, які утримують наші захисники", - сказав Демченко.
За його словами, ворог постійно обстрілює прикордонну територію у цих трьох областях, більшість атак припадає на Сумщину.
"Артилерія, дрони, авіація - це все те, що ворог використовує, щоб обстрілювати територію України... Якщо говорити більш детально, то у цьому році ворог значно наростив застосування безпілотників", - зауважив речник ДПСУ.
Нагадаємо, у межах Чернігівської області ворог не здійснює якихось дій по лінії кордону із застосуванням піхотних груп. Намагається зайти на територію України через Сумщину.
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А ми активно використовуємо дрони на оптоволокні на Сумщині та Харківщині?
"З Америкою, з президентом Трампом ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Я поставив задачу Умєрову, Шмигалю та Камишіну, - сказав Зеленський під час розмови з журналістами у четвер. - Вони будуть цим займатися. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10-20-30 мільярдів доларів".
https://zn.ua/ukr/war/ssha-kupuvatimut-ukrajinski-droni-zelenskij-anonsuvav-uhodu-na-10-30-mlrd-dolariv-.html