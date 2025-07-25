РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12215 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Херсона
214 0

Вражеский дрон атаковал транспортное средство коммунальщиков в Херсоне: один человек погиб, еще двое - в тяжелом состоянии

Удар по Херсону

Сегодня, 25 июля, российские войска убили работника коммунального предприятия в Херсоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько.

Так, около 9:30 в Днепровском районе российские террористы ударили из дрона по работникам одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета. К сожалению, один из них - мужчина 1972 г.р. - получил травмы, несовместимые с жизнью.

Также сообщается, что двое его коллег госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизни.

Также читайте: В течение дня россияне обстреляли из артиллерии и атаковали дронами Херсонщину: три человека погибли, 9 раненых, среди них дети

"Соболезнования родным и близким погибшего. Раненым скорейшего выздоровления", - добавил начальник ГВА.

Автор: 

обстрел (28691) Херсон (2974) Херсонская область (5047) Херсонский район (465)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 