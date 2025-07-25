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Вражеский дрон атаковал транспортное средство коммунальщиков в Херсоне: один человек погиб, еще двое - в тяжелом состоянии
Сегодня, 25 июля, российские войска убили работника коммунального предприятия в Херсоне.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько.
Так, около 9:30 в Днепровском районе российские террористы ударили из дрона по работникам одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета. К сожалению, один из них - мужчина 1972 г.р. - получил травмы, несовместимые с жизнью.
Также сообщается, что двое его коллег госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизни.
"Соболезнования родным и близким погибшего. Раненым скорейшего выздоровления", - добавил начальник ГВА.
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