Вражеский дрон атаковал транспортное средство коммунальщиков в Херсоне: один человек погиб, еще двое - в тяжелом состоянии

Сегодня, 25 июля, российские войска убили работника коммунального предприятия в Херсоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько.

Так, около 9:30 в Днепровском районе российские террористы ударили из дрона по работникам одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета. К сожалению, один из них - мужчина 1972 г.р. - получил травмы, несовместимые с жизнью.



Также сообщается, что двое его коллег госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизни.

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"Соболезнования родным и близким погибшего. Раненым скорейшего выздоровления", - добавил начальник ГВА.