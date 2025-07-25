Ворожий дрон атакував транспортний засіб комунальників у Херсоні: один чоловік загинув, ще двоє - у важкому стані

Сьогодні, 25 липня, російські війська вбили працівника комунального підприємства в Херсоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Так, близько 9:30 у Дніпровському районі російські терористи вдарили з дрона по працівниках одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради. На жаль, один з них - чоловік 1972 р.н. - дістав травми, несумісні з життям.



Також повідомляється, що двоє його колег ушпиталені у тяжкому стані. Медики борються за їхні життя.

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"Співчуття рідним та близьким загиблого. Пораненим якнайшвидшого одужання", - додав начальник МВА.