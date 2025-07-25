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Новости Обстрелы Харькова
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Последствия удара РФ по Харькову: Пострадали 17 человек, в том числе 12-летняя девочка. ФОТОрепортаж (обновлено)

В результате российского удара по Индустриальному району Харькова пока известно о 12 пострадавших, под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг попал КАБом по медицинскому учреждению.

На данный момент известно о 12 пострадавших, среди которых 12-летняя девочка. Четыре человека госпитализировали.

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Последствия удара РФ по Харькову 25 июля

Также сообщается, что под завалами могут находиться еще три человека - пациентов поврежденного учреждения. Разбор завалов продолжается.

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На месте работают ГСЧС, правоохранительные органы, дежурят бригады медиков. Все, кто нуждается, получают квалифицированную помощь.

Оновлена інформація

Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших в Индустриальном районе Харькова возросло до 14 человек.

Сотрудники ГСЧС спасли 4 человека из поврежденного здания медучреждения. Еще устанавливается местонахождение 2 человек.

В результате обстрела частично разрушены третий этаж и крыша здания, повреждены частный дом и 2 автомобиля.

Аварийно-спасательная операция продолжается. На месте дежурят бригады экстренной помощи. Правоохранители документируют очередное военное преступление России.

Впоследствии стало известно, что информация о том, что под завалами в Индустриальном районе могли находиться люди, не подтвердилась. Все люди вышли на связь, с ними все хорошо.

В больнице сейчас остается одна пострадавшая, ее состояние – стабильно легкое. Еще три человека, ранее госпитализированные, получили помощь и продолжат лечение амбулаторно.

По состоянию на 16:35 количество пострадавших в результате сегодняшней вражеской атаки на Харьков снова увеличилось. По последним данным, медики оказали помощь 17 людям, в том числе – 12-летней девочке.

Один человек – сотрудница поврежденного медучреждения – находится в больнице. Остальные пострадавшие получили всю необходимую помощь и пока не нуждаются в госпитализации.

Напомним, сегодня, 25 июля, рашисты ударили КАБом по медучреждению в Харькове. Под ударом оказался Индустриальный район.

Удар РФ по Харкову 25 липня

Последствия удара РФ по Харькову 25 июля
Последствия удара РФ по Харькову 25 июля
Последствия удара РФ по Харькову 25 июля
Последствия удара РФ по Харькову 25 июля
Последствия удара РФ по Харькову 25 июля
Последствия удара РФ по Харькову 25 июля
Последствия удара РФ по Харькову 25 июля
Последствия удара РФ по Харькову 25 июля
Последствия удара РФ по Харькову 25 июля

Автор: 

обстрел (28691) Харьков (7682) Харьковская область (1331) Харьковский район (454)


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Потужний підор відповість відосиком.Кацапи з підором хрипатим знищують країну
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25.07.2025 14:08 Ответить
Ну що це як не свідомий рашиський геноцид ?немає в світі більш мерзеної істоти як кацапські варвари .
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25.07.2025 14:44 Ответить
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25.07.2025 16:50 Ответить
Чабаны из Елабуги всё никак не уймутся не хотят жить в своих аулах, остаётся на только сжечь и Елабугу и чабанов в этом ауле!
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25.07.2025 16:53 Ответить
 
 