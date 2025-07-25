Последствия удара РФ по Харькову: Пострадали 17 человек, в том числе 12-летняя девочка. ФОТОрепортаж (обновлено)
В результате российского удара по Индустриальному району Харькова пока известно о 12 пострадавших, под завалами могут находиться люди.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг попал КАБом по медицинскому учреждению.
На данный момент известно о 12 пострадавших, среди которых 12-летняя девочка. Четыре человека госпитализировали.
Также сообщается, что под завалами могут находиться еще три человека - пациентов поврежденного учреждения. Разбор завалов продолжается.
На месте работают ГСЧС, правоохранительные органы, дежурят бригады медиков. Все, кто нуждается, получают квалифицированную помощь.
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Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших в Индустриальном районе Харькова возросло до 14 человек.
Сотрудники ГСЧС спасли 4 человека из поврежденного здания медучреждения. Еще устанавливается местонахождение 2 человек.
В результате обстрела частично разрушены третий этаж и крыша здания, повреждены частный дом и 2 автомобиля.
Аварийно-спасательная операция продолжается. На месте дежурят бригады экстренной помощи. Правоохранители документируют очередное военное преступление России.
Впоследствии стало известно, что информация о том, что под завалами в Индустриальном районе могли находиться люди, не подтвердилась. Все люди вышли на связь, с ними все хорошо.
В больнице сейчас остается одна пострадавшая, ее состояние – стабильно легкое. Еще три человека, ранее госпитализированные, получили помощь и продолжат лечение амбулаторно.
По состоянию на 16:35 количество пострадавших в результате сегодняшней вражеской атаки на Харьков снова увеличилось. По последним данным, медики оказали помощь 17 людям, в том числе – 12-летней девочке.
Один человек – сотрудница поврежденного медучреждения – находится в больнице. Остальные пострадавшие получили всю необходимую помощь и пока не нуждаются в госпитализации.
Напомним, сегодня, 25 июля, рашисты ударили КАБом по медучреждению в Харькове. Под ударом оказался Индустриальный район.
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