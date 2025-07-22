Взрывотехники полиции обезвредили беспилотник, который упал на крышу дома в Харькове. ФОТОрепортаж

После атаки двух дронов на Харьков 22 июля взрывотехники полиции обезвредили вражеский беспилотник, который упал на территории частного домовладения, где не сдетонировал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полиция Харьковщины.

"22 июля во время очередной атаки на Харьков зафиксировано падение двух вражеских БпЛА в Индустриальном районе города. К счастью, никто из граждан не пострадал", - говорится в сообщении.

Один из беспилотников упал в парке отдыха и взорвался.

Другой - на территории частного домовладения, где не сдетонировал.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области и ГСЧС. Правоохранители провели осмотр, сняли обломки с крыши жилого дома и обезвредили боевую часть БпЛА.

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По факту очередного военного преступления открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.