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Новини Фото Знешкодження ракет і дронів
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Вибухотехніки поліції знешкодили безпілотник, який упав на дах будинку в Харкові. ФОТОрепортаж

Після атаки двох дронів на Харків 22 липня вибухотехніки поліції знешкодили ворожий безпілотник, який упав на території приватного домоволодіння, де не здетонував.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє Поліція Харківщини.

"22 липня під час чергової атаки на Харків зафіксовано падіння двох ворожих БпЛА в Індустріальному районі міста. На щастя, ніхто з громадян не постраждав", - ідеться в повідомленні.

  • Один із безпілотників впав у парку відпочинку та вибухнув.
  • Інший – на території приватного домоволодіння, де не здетонував.

На місце події оперативно прибули фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області та ДСНС. Правоохоронці провели огляд, зняли уламки з даху житлового будинку та знешкодили бойову частину БпЛА.

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Вибухотехніки поліції Харківщини знешкодили ворожий безпілотник
Вибухотехніки поліції Харківщини знешкодили ворожий безпілотник
Вибухотехніки поліції Харківщини знешкодили ворожий безпілотник
Вибухотехніки поліції Харківщини знешкодили ворожий безпілотник

За фактом чергового воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Автор: 

Харків (5796) сапер (207) Харківська область (1333) Харківський район (451)


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