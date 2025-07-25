Еще одну группу детей вернули с временно оккупированных РФ территорий
Еще одну группу детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Офиса Президента Андрея Ермака.
"Каждая из этих историй - свидетельство силы и несокрушимости духа. Среди спасенных - 13-летняя девочка, которой запрещали говорить на украинском в школе; мальчик, которого вывезли в РФ, и мама смогла забрать его несмотря на многочисленные препятствия; подросток, который замкнулся в себе из-за давления и пропаганды; ребенок, который боялся даже вспоминать название своей страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас все они находятся в безопасности, рядом с родными, на свободной земле.
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