Ще одну групу дітей повернули з тимчасово окупованих РФ територій
Ще одну групу дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Офісу Президента Андрія Єрмака.
"Кожна з цих історій - свідчення сили та незламності духу. Серед врятованих - 13-річна дівчинка, якій забороняли говорити українською в школі; хлопчик, якого вивезли в рф, і мама змогла забрати його попри численні перешкоди; підліток, який замкнувся в собі через тиск і пропаганду; дитина, яка боялася навіть згадувати назву своєї країни", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі всі вони перебувають у безпеці, поруч з рідними, на вільній землі.
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