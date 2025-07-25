Ще одну групу дітей повернули з тимчасово окупованих РФ територій

Ще одну групу дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Офісу Президента Андрія Єрмака.

"Кожна з цих історій - свідчення сили та незламності духу. Серед врятованих - 13-річна дівчинка, якій забороняли говорити українською в школі; хлопчик, якого вивезли в рф, і мама змогла забрати його попри численні перешкоди; підліток, який замкнувся в собі через тиск і пропаганду; дитина, яка боялася навіть згадувати назву своєї країни", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що наразі всі вони перебувають у безпеці, поруч з рідними, на вільній землі.