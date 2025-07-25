Россияне обстреляли Донецкую область: 2 погибших, 6 раненых

В результате сегодняшних обстрелов Донецкой области погибли 2 человека, 6 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровск и Мирноград оккупанты атаковали FPV-дронами. Так, в Покровске погиб 50-летний мужчина, еще один был ранен. В Мирнограде погиб 65-летний мужчина.

"Константиновку россияне обстреляли из артиллерии - 4 человека получили тяжелые ранения. Повреждены 4 частных дома, 2 многоэтажки и инфраструктурный объект.



Также дважды под обстрел попала Дружковка - там пока известно об 1 раненом. Повреждены 39 частных домов, линия электропередач и газопровод", - отметили в ОВА.

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