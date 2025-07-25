Росіяни обстріляли Донеччину: 2 загиблих, 6 поранених
Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донецької області загинули 2 людини, 6 осіб дістали поранення.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровськ та Мирноград окупанти атакували FPV-дронами. Так, у Покровську загинув 50-річний чоловік, ще одного було поранено. У Мирнограді загинув 65-річний чоловік.
"Костянтинівку росіяни обстріляли з артилерії — 4 людини отримали важкі поранення. Пошкоджено 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт.
Також двічі під обстріл потрапила Дружківка — там наразі відомо про 1 пораненого. Пошкоджено 39 приватних будинків, лінію електропередач і газогін", - зазначили в ОВА.
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Sashko Slastyon #543422
показати весь коментар25.07.2025 15:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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