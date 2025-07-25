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Новини Обстріли Донеччини
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Росіяни обстріляли Донеччину: 2 загиблих, 6 поранених

Обстріл Донеччини 25 липня 2025 року Загинули 2 людини

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донецької області загинули 2 людини, 6 осіб дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровськ та Мирноград окупанти атакували FPV-дронами. Так, у Покровську загинув 50-річний чоловік, ще одного було поранено. У Мирнограді загинув 65-річний чоловік.

"Костянтинівку росіяни обстріляли з артилерії — 4 людини отримали важкі поранення. Пошкоджено 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт.

Також двічі під обстріл потрапила Дружківка — там наразі відомо про 1 пораненого. Пошкоджено 39 приватних будинків, лінію електропередач і газогін", - зазначили в ОВА.

Читайте: Доба на Донеччині: двоє загиблих і 17 поранених. Ворог атакував три райони. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (30015) Донецька область (9129) Покровськ (726) Мирноград (97) Краматорський район (510) Покровський район (808) Дружківка (33) Костянтинівка (387)


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Вічна пам'ять загиблим.
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25.07.2025 15:50 Відповісти
 
 