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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: двоє загиблих і 17 поранених. Ворог атакував три райони. ФОТОрепортаж

Під ударом перебували 10 населених пунктів: міста Костянтинівка, Лиман, Мирноград, Покровськ, Слов’янськ, села Коровій Яр, Новодмитрівка, Новоселівка, Олександро-Калинове, Тихонівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

У Мирнограді внаслідок атаки дронів та мінометного обстрілу травмовано 3 цивільних осіб.

У Покровську ворожий FPV-дрон влучив у приватний сектор на околиці північно-східної частини міста. Без жертв.

Краматорський район

Ворожими ударами в Лимані зруйновано багатоквартирний будинок. У Коров'єму Яру — 6 приватних будинків, у Зарічному — ще 2. 

По Костянтинівці росіяни вдарили 4 бомбами "КАБ-250", дронами, артилерією – вбили 2 людей, ще 14 поранили. Пошкоджено 24 приватних і 9 багатоквартирних будинків, лікарню, 2 крамниці, кафе, гуртожиток, 2 авто.

У Слов’янську внаслідок влучання БПЛА "Герань-2" пошкоджено будинок культури.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: атаковано 12 населених пунктів, шестеро людей зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина

Автор: 

Донецька область (9129) Покровськ (726) Мирноград (97) Бахмутський район (555) Краматорський район (510) Покровський район (808) Сіверськ (131) Костянтинівка (387) Зарічне (25) Коровій Яр (1) Слов’янськ (657) Лиман (85)


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