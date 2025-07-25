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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: двое погибших и 17 раненых. Враг атаковал три района. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под ударом находились 10 населенных пунктов: города Константиновка, Лиман, Мирноград, Покровск, Славянск, села Коровий Яр, Новодмитровка, Новоселовка, Александро-Калиново, Тихоновка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

В Мирнограде в результате атаки дронов и минометного обстрела травмированы 3 гражданских человека.

В Покровске вражеский FPV-дрон попал в частный сектор на окраине северо-восточной части города. Без жертв.

Краматорский район

Вражескими ударами в Лимане разрушен многоквартирный дом. В Коровьем Яре - 6 частных домов, в Заречном - еще 2.

По Константиновке россияне ударили 4 бомбами "КАБ-250", дронами, артиллерией - убили 2 человека, еще 14 ранили. Повреждены 24 частных и 9 многоквартирных домов, больница, 2 магазина, кафе, общежитие, 2 авто.

В Славянске в результате попадания БПЛА "Герань-2" поврежден дом культуры.

Бахмутский район

В Северске повреждены 3 дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: атаковано 12 населенных пунктов, шесть человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Автор: 

Донецкая область (10311) Покровск (693) Мирноград (96) Бахмутский район (550) Краматорский район (504) Покровский район (797) Северск (132) Константиновка (1854) Заречное (25) Коровий Яр (1) Славянск (2629) Лиман (86)


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