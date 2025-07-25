Сутки на Донетчине: двое погибших и 17 раненых. Враг атаковал три района. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под ударом находились 10 населенных пунктов: города Константиновка, Лиман, Мирноград, Покровск, Славянск, села Коровий Яр, Новодмитровка, Новоселовка, Александро-Калиново, Тихоновка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

В Мирнограде в результате атаки дронов и минометного обстрела травмированы 3 гражданских человека.

В Покровске вражеский FPV-дрон попал в частный сектор на окраине северо-восточной части города. Без жертв.

Краматорский район

Вражескими ударами в Лимане разрушен многоквартирный дом. В Коровьем Яре - 6 частных домов, в Заречном - еще 2.

По Константиновке россияне ударили 4 бомбами "КАБ-250", дронами, артиллерией - убили 2 человека, еще 14 ранили. Повреждены 24 частных и 9 многоквартирных домов, больница, 2 магазина, кафе, общежитие, 2 авто.

В Славянске в результате попадания БПЛА "Герань-2" поврежден дом культуры.

Бахмутский район

В Северске повреждены 3 дома.

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