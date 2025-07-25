Россия издевается над дипломатией, - Великобритания в ООН призвала Кремль к безусловному прекращению огня

Россия лишь делает вид готовности к миру, издевается над дипломатией и продолжает наносить воздушные удары по Украине.

Об этом заявила представительница Великобритании в ООН Барбара Вудворд во время заседания Совета безопасности ООН 25 июля, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Дипломат заявила, что РФ "смеется" над дипломатией, которую якобы поддерживает. Вудворд напомнила, что Москва имеет "четкое и безоговорочное" обязательство соблюдать устав ООН, а также Женевские конвенции.

Представитель Великобритании в ООН подчеркнула, что диктатор РФ Владимир Путин предпочитает продолжение войны, несмотря на попытки мировых лидеров, в частности - президента США Дональда Трампа, остановить ее.

Также Вудворд отметила, что в течение пяти ночей с 18 по 23 июля Россия запустила более 940 беспилотников и 59 ракет по украинским городам, убив 20 мирных жителей и ранив еще 216.

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"Всего за несколько дней до этого по Украине за один день было запущено рекордные 728 ударных БПЛА", - сказала она.

Она добавила, что всего с начала полномасштабного вторжения погибло более 13,5 тысяч мирных украинцев, а более 34 тысяч получили ранения.

"За каждым российским ударом стоит человек, семья, громада, чьи жизни были разорваны жестоким военным вторжением России... Просто нет никакого оправдания для такой жестокой агрессии", - сказала дипломат.

Вудворд призвала Россию согласиться на немедленное и безусловное прекращение огня как первый шаг к справедливому и устойчивому миру.

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