Росія глузує з дипломатії, - Британія в ООН закликала Кремль до безумовного припинення вогню

Росія лише вдає готовність до миру, знущається над дипломатією та продовжує завдавати повітряних ударів по Україні.

Про це заявила представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд під засідання Ради безпеки ООН 25 липня, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Дипломатка заявила, що РФ "глузує" з дипломатії, яку нібито підтримує. Вудворд нагадала, що Москва має "чітке та беззастережне" зобов'язання дотримуватися статуту ООН, а також Женевських конвенцій.

Представниця Британії в ООН наголосила, що диктатор РФ Володимир Путін віддає перевагу продовженню війни, попри намагання світових лідерів, зокрема президента США Дональда Трампа зупинити її.

Також Вудворд зауважила, що впродовж п'яти ночей з 18 по 23 липня Росія запустила понад 940 безпілотників та 59 ракет по українських містах, убивши 20 мирних жителів та поранивши ще 216.

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"Лише за кілька днів до цього по Україні за один день було запущено рекордні 728 ударних БпЛА", - сказала вона.

Вона додала, що загалом від початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 13,5 тисяч мирних українців, а більш як 34 тисячі дістали поранення.

"За кожним російським ударом стоїть людина, сім'я, громада, чиї життя були розірвані жорстоким військовим вторгненням Росії... Просто немає жодного виправдання для такої жорстокої агресії", - сказала дипломатка.

Вудворд закликала Росію погодитися на негайне та безумовне припинення вогню як перший крок до справедливого та сталого миру.

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