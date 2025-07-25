Росія глузує з дипломатії, - Британія в ООН закликала Кремль до безумовного припинення вогню
Росія лише вдає готовність до миру, знущається над дипломатією та продовжує завдавати повітряних ударів по Україні.
Про це заявила представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд під засідання Ради безпеки ООН 25 липня, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Дипломатка заявила, що РФ "глузує" з дипломатії, яку нібито підтримує. Вудворд нагадала, що Москва має "чітке та беззастережне" зобов'язання дотримуватися статуту ООН, а також Женевських конвенцій.
Представниця Британії в ООН наголосила, що диктатор РФ Володимир Путін віддає перевагу продовженню війни, попри намагання світових лідерів, зокрема президента США Дональда Трампа зупинити її.
Також Вудворд зауважила, що впродовж п'яти ночей з 18 по 23 липня Росія запустила понад 940 безпілотників та 59 ракет по українських містах, убивши 20 мирних жителів та поранивши ще 216.
"Лише за кілька днів до цього по Україні за один день було запущено рекордні 728 ударних БпЛА", - сказала вона.
Вона додала, що загалом від початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 13,5 тисяч мирних українців, а більш як 34 тисячі дістали поранення.
"За кожним російським ударом стоїть людина, сім'я, громада, чиї життя були розірвані жорстоким військовим вторгненням Росії... Просто немає жодного виправдання для такої жорстокої агресії", - сказала дипломатка.
Вудворд закликала Росію погодитися на негайне та безумовне припинення вогню як перший крок до справедливого та сталого миру.
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Якщо б з них народжувалися справи Кацапстан вже давно стояв "раком" перед всім Світом.
До жирафа теж дійшло!
Можу і стурбованість додати.