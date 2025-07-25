Россияне запустили ударные БПЛА по Украине, - Воздушные силы
Вечером 25 июля российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.
Об этом сообщают Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Первые группы вражеских беспилотников фиксировались на севере.
Харьковская область - угроза ударных БПЛА,- сообщалось в 19:39.
Сумщина: группы БПЛА мимо Шостки курсом на Конотоп,- сообщалось в 20:13.
Несколько групп БПЛА через Сумщину в направлении Черниговщины,- сообщалось в 20:21.
Ударные БПЛА движутся по границе Сумщины и Черниговщины. Держат курс на Полтавщину, - сообщалось в 20:35.
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