РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10819 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
929 3

Россияне запустили ударные БПЛА по Украине, - Воздушные силы

шахед

Вечером 25 июля российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщают Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Первые группы вражеских беспилотников фиксировались на севере.

Харьковская область - угроза ударных БПЛА,- сообщалось в 19:39.

Сумщина: группы БПЛА мимо Шостки курсом на Конотоп,- сообщалось в 20:13.

Несколько групп БПЛА через Сумщину в направлении Черниговщины,- сообщалось в 20:21.

Ударные БПЛА движутся по границе Сумщины и Черниговщины. Держат курс на Полтавщину, - сообщалось в 20:35.

Смотрите также: РФ выпустила две баллистические ракеты и 61 БПЛА по Украине: ПВО обезвредила 54 цели. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (3998) атака (469) Воздушные силы (2541)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З понад 900 добровольців батальйону «Лев», які збивали «шахеди» у Львові, 500 мобілізували, - командир добровольчого формування бату «Лев» Середюк

Мобілізовані були всі, хто не мав бронювання або відстрочок. (c)
показать весь комментарий
25.07.2025 20:58 Ответить
Козир працює
показать весь комментарий
25.07.2025 21:05 Ответить
 
 