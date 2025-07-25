Росіяни запустили ударні БпЛА по Україні, - Повітряні сили
Ввечері 25 липня російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Про це повідомляють Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Перші групи ворожих безпілотників фіксувалися на півночі.
Харківська область - загроза ударних БпЛА,- повідомлялося о 19:39.
Сумщина: групи БпЛА повз Шостку курсом на Конотоп,- повідомлялося о 20:13.
Декілька груп БпЛА через Сумщину у напрямку Чернігівщини,- повідомлялося о 20:21.
Ударні БпЛА рухаються по межі Сумщини та Чернігівщини. Тримають курс на Полтавщину,- повідомлялося о 20:35.
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