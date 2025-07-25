УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10794 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників
994 3

Росіяни запустили ударні БпЛА по Україні, - Повітряні сили

шахед

Ввечері 25 липня російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляють Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Перші групи ворожих безпілотників фіксувалися на півночі.

Харківська область - загроза ударних БпЛА,- повідомлялося о 19:39.

Сумщина: групи БпЛА повз Шостку курсом на Конотоп,- повідомлялося о 20:13.

Декілька груп БпЛА через Сумщину  у напрямку Чернігівщини,- повідомлялося о 20:21.

Ударні БпЛА рухаються по межі Сумщини та Чернігівщини. Тримають курс на Полтавщину,- повідомлялося о 20:35.

Дивіться також: РФ випустила дві балістичні ракети та 61 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 54 цілі. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник (4592) атака (435) Повітряні сили (2882)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З понад 900 добровольців батальйону «Лев», які збивали «шахеди» у Львові, 500 мобілізували, - командир добровольчого формування бату «Лев» Середюк

Мобілізовані були всі, хто не мав бронювання або відстрочок. (c)
показати весь коментар
25.07.2025 20:58 Відповісти
Козир працює
показати весь коментар
25.07.2025 21:05 Відповісти
 
 