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США на Совбезе ООН упрекнули Китай в поддержке России в войне против Украины

Великобритания в ООН о депортации украинских детей Россией

США на заседании Совбеза ООН напомнили России о необходимости заключить соглашение о мире в Украине в течение 50 дней и указали на ложь Китая о том, что он якобы не поставляет в РФ товары двойного назначения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"14 июля президент Соединенных Штатов предупредил президента России Путина о необходимости заключить мирное соглашение в течение 50 дней. Если РФ не согласится в течение этого срока прекратить атаки, Соединенные Штаты готовы принять дальнейшие меры", - заявила и.о. постоянного представителя США при ООН посол Дороти Ши

Она напомнила, что уже более 100 дней назад Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую к быстрому прекращению войны и установлению прочного мира в Украине. И хотя это способствовало переговорам в Саудовской Аравии и Стамбуле, прогресс "далеко не соответствует" действиям, необходимым для мира.

"РФ продолжает убивать украинских мирных жителей. Российские беспилотники и ракеты бьют по школам, детским площадкам, многоквартирным домам, домам престарелых. Россия развернула тысячи военных КНДР на передовой и отправила десятки тысяч российских солдат погибать на поле боя", - заявила представительница США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина призвала Совет Безопасности ООН принять резолюцию о немедленном прекращении огня

Дипломат также обратила внимание на продолжение экспорта из Китая в РФ товаров двойного назначения, которые способствуют военно-промышленному производству России и позволяют ей осуществлять атаки против мирных городов Украины.

"Заявление Пекина о введении строгого контроля за экспортом товаров двойного назначения просто рассыпается на фоне ежедневного выявления компонентов китайского производства в беспилотниках, оружии и транспортных средствах, которые Россия использует против Украины", - отметила посол США.

Читайте также: Россия покупает двигатели для дронов у Китая под видом холодильников, - Reuters

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Китай (3101) россия (96677) США (27570) Совбез ООН (1131)


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США - спільники рашкі , а скоріше головний організатор війні рашкі проти України.. І ці 50 днів, яки дав чомусь Трамп пуйлу ще один доказ цього.
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26.07.2025 00:20 Ответить
Ти не йо.нувся часом?
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26.07.2025 01:00 Ответить
Й@бнулісь -це ті, хто думає що Штати ворог ддля рашкі, хоча вони разом забрали ядерну зброю і надали для Украни "гарантії безпеки".
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26.07.2025 01:09 Ответить
DW

У лютому 2022 року Китай був зовсім здивований масштабами вторгнення РФ в Україну.
Тим не менш, Китай дуже швидко примирився з цією війною та її сценарієм, зайняв так звану проросійську нейтральну позицію, тобто зовнішньо він поводився нейтрально, не визнаючи відповідно до міжнародного права жодної з територій, які Росія контролює або анексує з 2008 року, у тому числі в Грузії.
Але він безумовно підтримував Росію, з одного боку, економічно, а з іншого - дипломатично, наприклад, шляхом спільного голосування з Росією в Раді Безпеки ООН.
Китай бачить переваги тривалої війни, оскільки, з одного боку, вона послаблює Захід, а з іншого, звичайно, послаблює і Росію.
Адже Росія, незважаючи на всю риторику, не є другом, а просто сусідом, який має певні геополітичні інтереси, що конкурують з інтересами Китаю. Китай бачить лише одного головного суперника - і це США.
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26.07.2025 00:23 Ответить
"Мотивація Китаю - глобальне лідерство через власний прогрес та зменшення ролі США.
Російсько-українська війна китайцями розглядається тільки в цьому контексті - послаблює чи посилює вона Сполучені Штати.
А Росія використовується як військовий проксі".
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26.07.2025 00:29 Ответить
"Якби Китай побачив, що їхні поставки росіянам якимось чином наближають глобальний крах США, то вони б це зробили".
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26.07.2025 00:32 Ответить
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26.07.2025 00:34 Ответить
Ну і як сюди вписується перенаправлення величезних грошей ЄС на озброєння? Це ті євро, на які Європа мала купувати китайські товари, а тепер вони будуть купляти американську зброю. Не дуже бачу профіт Китаю. Якби все закінчилось швидко - так, Китай багато виграв би, але зараз це виглядає як постріл собі у ногу.
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26.07.2025 00:35 Ответить
Та нареті.
Сліпі відкрибють очі, і глухі почують.
З"їбали.
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26.07.2025 00:48 Ответить
Китайські (та індійськи компанії) -це насправді амеріканськи компанії яки використовують наприклад якщо треба якийсь крупной ікомпанії звільнити велику кількість працівників (а це погано для іміджу) -і тоді вони перед звільненням цих працівників передають в "китаськи" або "індійськи компанії" , .
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26.07.2025 00:59 Ответить
Упрекнули!? То ли стёб или дешёвка? Скорее дежурное лицемерие.
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26.07.2025 01:30 Ответить
 
 