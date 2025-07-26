США на Совбезе ООН упрекнули Китай в поддержке России в войне против Украины
США на заседании Совбеза ООН напомнили России о необходимости заключить соглашение о мире в Украине в течение 50 дней и указали на ложь Китая о том, что он якобы не поставляет в РФ товары двойного назначения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"14 июля президент Соединенных Штатов предупредил президента России Путина о необходимости заключить мирное соглашение в течение 50 дней. Если РФ не согласится в течение этого срока прекратить атаки, Соединенные Штаты готовы принять дальнейшие меры", - заявила и.о. постоянного представителя США при ООН посол Дороти Ши
Она напомнила, что уже более 100 дней назад Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую к быстрому прекращению войны и установлению прочного мира в Украине. И хотя это способствовало переговорам в Саудовской Аравии и Стамбуле, прогресс "далеко не соответствует" действиям, необходимым для мира.
"РФ продолжает убивать украинских мирных жителей. Российские беспилотники и ракеты бьют по школам, детским площадкам, многоквартирным домам, домам престарелых. Россия развернула тысячи военных КНДР на передовой и отправила десятки тысяч российских солдат погибать на поле боя", - заявила представительница США.
Дипломат также обратила внимание на продолжение экспорта из Китая в РФ товаров двойного назначения, которые способствуют военно-промышленному производству России и позволяют ей осуществлять атаки против мирных городов Украины.
"Заявление Пекина о введении строгого контроля за экспортом товаров двойного назначения просто рассыпается на фоне ежедневного выявления компонентов китайского производства в беспилотниках, оружии и транспортных средствах, которые Россия использует против Украины", - отметила посол США.
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У лютому 2022 року Китай був зовсім здивований масштабами вторгнення РФ в Україну.
Тим не менш, Китай дуже швидко примирився з цією війною та її сценарієм, зайняв так звану проросійську нейтральну позицію, тобто зовнішньо він поводився нейтрально, не визнаючи відповідно до міжнародного права жодної з територій, які Росія контролює або анексує з 2008 року, у тому числі в Грузії.
Але він безумовно підтримував Росію, з одного боку, економічно, а з іншого - дипломатично, наприклад, шляхом спільного голосування з Росією в Раді Безпеки ООН.
Китай бачить переваги тривалої війни, оскільки, з одного боку, вона послаблює Захід, а з іншого, звичайно, послаблює і Росію.
Адже Росія, незважаючи на всю риторику, не є другом, а просто сусідом, який має певні геополітичні інтереси, що конкурують з інтересами Китаю. Китай бачить лише одного головного суперника - і це США.
Російсько-українська війна китайцями розглядається тільки в цьому контексті - послаблює чи посилює вона Сполучені Штати.
А Росія використовується як військовий проксі".
Сліпі відкрибють очі, і глухі почують.
З"їбали.