США на Совбезе ООН упрекнули Китай в поддержке России в войне против Украины

США на заседании Совбеза ООН напомнили России о необходимости заключить соглашение о мире в Украине в течение 50 дней и указали на ложь Китая о том, что он якобы не поставляет в РФ товары двойного назначения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"14 июля президент Соединенных Штатов предупредил президента России Путина о необходимости заключить мирное соглашение в течение 50 дней. Если РФ не согласится в течение этого срока прекратить атаки, Соединенные Штаты готовы принять дальнейшие меры", - заявила и.о. постоянного представителя США при ООН посол Дороти Ши

Она напомнила, что уже более 100 дней назад Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую к быстрому прекращению войны и установлению прочного мира в Украине. И хотя это способствовало переговорам в Саудовской Аравии и Стамбуле, прогресс "далеко не соответствует" действиям, необходимым для мира.

"РФ продолжает убивать украинских мирных жителей. Российские беспилотники и ракеты бьют по школам, детским площадкам, многоквартирным домам, домам престарелых. Россия развернула тысячи военных КНДР на передовой и отправила десятки тысяч российских солдат погибать на поле боя", - заявила представительница США.

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Дипломат также обратила внимание на продолжение экспорта из Китая в РФ товаров двойного назначения, которые способствуют военно-промышленному производству России и позволяют ей осуществлять атаки против мирных городов Украины.

"Заявление Пекина о введении строгого контроля за экспортом товаров двойного назначения просто рассыпается на фоне ежедневного выявления компонентов китайского производства в беспилотниках, оружии и транспортных средствах, которые Россия использует против Украины", - отметила посол США.

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