Украина призвала Совет Безопасности ООН принять резолюцию о немедленном прекращении огня

Украина на заседании Совета Безопасности ООН призвала принять резолюцию о немедленном, полном и безоговорочном прекращении огня в российской войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Прошло 136 дней с тех пор, как Соединенные Штаты выдвинули предложение о полном и безоговорочном прекращении огня. Украина приняла его и последовательно демонстрирует готовность к дипломатическому взаимодействию", - напомнила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин.

По ее словам, Украина остается открытой "для любого формата, предлагающего путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру".

В то же время представитель Украины отметила, что "российский режим, наоборот, - продолжает демонстрировать вопиющее презрение к дипломатии, последовательно отвергает надежные мирные предложения и игнорирует неоднократные призывы к полному безусловному прекращению огня".

Гайовишин призвала США и международное сообщество усилить скоординированное давление на режим в Москве и его военно-промышленный комплекс, "а также на тех во всем мире, кто поддерживает агрессивную войну России и способствует ее ведению".

Полное, немедленное, безоговорочное и всеобъемлющее прекращение огня минимум на 30 дней остается важнейшим первым шагом, подчеркнула украинский дипломат, добавив, что это "основа для прекращения агрессивной войны, восстановления доверия и проведения конструктивных переговоров".

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Гайовишин напомнила, что на последней встрече в Стамбуле 23 июля Украина четко выступила за такое прекращение огня. Дипломат также подчеркнула важность проведения саммита между лидерами на высоком уровне. "Украина готова созвать такую встречу до конца августа", - отметила она.

По ее убеждению, Совет Безопасности призван сыграть решающую роль на нынешнем этапе. Дипломат выразила "однозначную позицию относительно срочной необходимости прекращения военных действий как первого шага на пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине на основе Устава ООН".

Гайовишин призвала Совбез "безотлагательно принять резолюцию, требующую немедленного, полного и безоговорочного прекращения огня". Украина настоятельно призывает всех членов СБ поддержать и участвовать в продвижении этой важнейшей инициативы, "демонстрируя тем самым убедительную приверженность прекращению агрессивной войны, развязанной РФ", отметила заместитель постпреда.

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