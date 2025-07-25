Україна закликала Раду Безпеки ООН ухвалити резолюцію про негайне припинення вогню

Україна на засіданні Ради Безпеки ООН закликала ухвалити резолюцію щодо негайного, повного й беззастережного припинення вогню в російській війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минуло 136 днів відтоді, як Сполучені Штати висунули пропозицію про повне й беззастережне припинення вогню. Україна прийняла її і послідовно демонструє готовність до дипломатичної взаємодії", – нагадала заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин.

За її словами, Україна залишається відкритою "для будь-якого формату, що пропонує шлях до всеосяжного, справедливого і міцного миру".

Водночас представник України зазначила, що "російський режим навпаки продовжує демонструвати кричуще презирство до дипломатії, послідовно відкидає надійні мирні пропозиції та ігнорує неодноразові заклики до повного безумовного припинення вогню".

Гайовишин закликала США та міжнародне співтовариство посилити скоординований тиск на режим у Москві та його військово-промисловий комплекс, "а також на тих у всьому світі, хто підтримує агресивну війну Росії і сприяє її веденню".

Повне, негайне, беззастережне і всеосяжне припинення вогню щонайменше на 30 днів залишається найважливішим першим кроком, наголосила український дипломат, додавши, що це "основа для припинення агресивної війни, відновлення довіри і проведення конструктивних переговорів".

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Гайовишин нагадала, що на останній зустрічі в Стамбулі 23 липня Україна чітко виступила за таке припинення вогню. Дипломатка також підкреслила важливість проведення саміту між лідерами на високому рівні. "Україна готова скликати таку зустріч до кінця серпня", – зазначила вона.

На її переконання, Рада Безпеки покликана зіграти вирішальну роль на нинішньому етапі. Дипломатка висловила "однозначну позицію щодо термінової необхідності припинення воєнних дій як першого кроку на шляху до всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні на основі Статуту ООН".

Гайовишин закликала Радбез "невідкладно ухвалити резолюцію, що вимагає негайного, повного і беззастережного припинення вогню". Україна наполегливо закликає всіх членів РБ підтримати і брати участь у просуванні цієї найважливішої ініціативи, "демонструючи тим самим переконливу прихильність припиненню агресивної війни, розв’язаної РФ", зазначила заступниця постпреда.

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