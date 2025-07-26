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США на Радбезі ООН дорікнули Китаю в підтримці Росії у війні проти України

Британія в ООН про депортацію українських дітей росією

США на засіданні Радбеза ООН нагадали Росії про необхідність укласти угоду щодо миру в Україні впродовж 50 днів та вказали на брехню Китаю про те, що він нібито не постачає в РФ товари подвійного призначення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"14 липня президент Сполучених Штатів попередив президента Росії Путіна про необхідність укласти мирну угоду впродовж 50 днів. Якщо РФ не погодиться протягом цього терміну припинити атаки, Сполучені Штати готові вжити подальших заходів", - заявила в.о. постійного представника США при ООН посол Дороті Ші

Вона нагадала, що вже понад 100 днів тому Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка закликає до швидкого припинення війни та встановлення міцного миру в Україні. І хоча це посприяло переговорам у Саудівській Аравії й Стамбулі, прогрес "далеко не відповідає" діям, необхідним для миру.

"РФ продовжує вбивати українських мирних жителів. Російські безпілотники та ракети б’ють по школах, дитячих майданчиках, багатоквартирних будинках, будинках для людей похилого віку. Росія розгорнула тисячі військових КНДР на передовій та відправила десятки тисяч російських солдатів гинути на полі бою", - заявила представниця США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закликала Раду Безпеки ООН ухвалити резолюцію про негайне припинення вогню

Дипломат також звернула увагу на продовження експорту з Китаю до РФ товарів подвійного призначення, які сприяють військово-промисловому виробництву Росії та дозволяють їй здійснювати атаки проти мирних міст України.

"Заява Пекіна про запроваджування суворого контролю за експортом товарів подвійного призначення просто розсипається на тлі щоденного виявлення компонентів китайського виробництва в безпілотниках, зброї та транспортних засобах, які Росія використовує проти України", - наголосила посол США.

Читайте також: Росія купує двигуни для дронів у Китаю під виглядом холодильників, - Reuters

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Китай (4779) росія (66861) США (23884) Радбез ООН (878)


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США - спільники рашкі , а скоріше головний організатор війні рашкі проти України.. І ці 50 днів, яки дав чомусь Трамп пуйлу ще один доказ цього.
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26.07.2025 00:20 Відповісти
Ти не йо.нувся часом?
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26.07.2025 01:00 Відповісти
Й@бнулісь -це ті, хто думає що Штати ворог ддля рашкі, хоча вони разом забрали ядерну зброю і надали для Украни "гарантії безпеки".
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26.07.2025 01:09 Відповісти
DW

У лютому 2022 року Китай був зовсім здивований масштабами вторгнення РФ в Україну.
Тим не менш, Китай дуже швидко примирився з цією війною та її сценарієм, зайняв так звану проросійську нейтральну позицію, тобто зовнішньо він поводився нейтрально, не визнаючи відповідно до міжнародного права жодної з територій, які Росія контролює або анексує з 2008 року, у тому числі в Грузії.
Але він безумовно підтримував Росію, з одного боку, економічно, а з іншого - дипломатично, наприклад, шляхом спільного голосування з Росією в Раді Безпеки ООН.
Китай бачить переваги тривалої війни, оскільки, з одного боку, вона послаблює Захід, а з іншого, звичайно, послаблює і Росію.
Адже Росія, незважаючи на всю риторику, не є другом, а просто сусідом, який має певні геополітичні інтереси, що конкурують з інтересами Китаю. Китай бачить лише одного головного суперника - і це США.
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26.07.2025 00:23 Відповісти
"Мотивація Китаю - глобальне лідерство через власний прогрес та зменшення ролі США.
Російсько-українська війна китайцями розглядається тільки в цьому контексті - послаблює чи посилює вона Сполучені Штати.
А Росія використовується як військовий проксі".
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26.07.2025 00:29 Відповісти
"Якби Китай побачив, що їхні поставки росіянам якимось чином наближають глобальний крах США, то вони б це зробили".
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26.07.2025 00:32 Відповісти
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26.07.2025 00:34 Відповісти
Ну і як сюди вписується перенаправлення величезних грошей ЄС на озброєння? Це ті євро, на які Європа мала купувати китайські товари, а тепер вони будуть купляти американську зброю. Не дуже бачу профіт Китаю. Якби все закінчилось швидко - так, Китай багато виграв би, але зараз це виглядає як постріл собі у ногу.
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26.07.2025 00:35 Відповісти
Та нареті.
Сліпі відкрибють очі, і глухі почують.
З"їбали.
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26.07.2025 00:48 Відповісти
Китайські (та індійськи компанії) -це насправді амеріканськи компанії яки використовують наприклад якщо треба якийсь крупной ікомпанії звільнити велику кількість працівників (а це погано для іміджу) -і тоді вони перед звільненням цих працівників передають в "китаськи" або "індійськи компанії" , .
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26.07.2025 00:59 Відповісти
Упрекнули!? То ли стёб или дешёвка? Скорее дежурное лицемерие.
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26.07.2025 01:30 Відповісти
 
 