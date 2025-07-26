США на Радбезі ООН дорікнули Китаю в підтримці Росії у війні проти України
США на засіданні Радбеза ООН нагадали Росії про необхідність укласти угоду щодо миру в Україні впродовж 50 днів та вказали на брехню Китаю про те, що він нібито не постачає в РФ товари подвійного призначення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"14 липня президент Сполучених Штатів попередив президента Росії Путіна про необхідність укласти мирну угоду впродовж 50 днів. Якщо РФ не погодиться протягом цього терміну припинити атаки, Сполучені Штати готові вжити подальших заходів", - заявила в.о. постійного представника США при ООН посол Дороті Ші
Вона нагадала, що вже понад 100 днів тому Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка закликає до швидкого припинення війни та встановлення міцного миру в Україні. І хоча це посприяло переговорам у Саудівській Аравії й Стамбулі, прогрес "далеко не відповідає" діям, необхідним для миру.
"РФ продовжує вбивати українських мирних жителів. Російські безпілотники та ракети б’ють по школах, дитячих майданчиках, багатоквартирних будинках, будинках для людей похилого віку. Росія розгорнула тисячі військових КНДР на передовій та відправила десятки тисяч російських солдатів гинути на полі бою", - заявила представниця США.
Дипломат також звернула увагу на продовження експорту з Китаю до РФ товарів подвійного призначення, які сприяють військово-промисловому виробництву Росії та дозволяють їй здійснювати атаки проти мирних міст України.
"Заява Пекіна про запроваджування суворого контролю за експортом товарів подвійного призначення просто розсипається на тлі щоденного виявлення компонентів китайського виробництва в безпілотниках, зброї та транспортних засобах, які Росія використовує проти України", - наголосила посол США.
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У лютому 2022 року Китай був зовсім здивований масштабами вторгнення РФ в Україну.
Тим не менш, Китай дуже швидко примирився з цією війною та її сценарієм, зайняв так звану проросійську нейтральну позицію, тобто зовнішньо він поводився нейтрально, не визнаючи відповідно до міжнародного права жодної з територій, які Росія контролює або анексує з 2008 року, у тому числі в Грузії.
Але він безумовно підтримував Росію, з одного боку, економічно, а з іншого - дипломатично, наприклад, шляхом спільного голосування з Росією в Раді Безпеки ООН.
Китай бачить переваги тривалої війни, оскільки, з одного боку, вона послаблює Захід, а з іншого, звичайно, послаблює і Росію.
Адже Росія, незважаючи на всю риторику, не є другом, а просто сусідом, який має певні геополітичні інтереси, що конкурують з інтересами Китаю. Китай бачить лише одного головного суперника - і це США.
Російсько-українська війна китайцями розглядається тільки в цьому контексті - послаблює чи посилює вона Сполучені Штати.
А Росія використовується як військовий проксі".
Сліпі відкрибють очі, і глухі почують.
З"їбали.