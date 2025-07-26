США на Радбезі ООН дорікнули Китаю в підтримці Росії у війні проти України

США на засіданні Радбеза ООН нагадали Росії про необхідність укласти угоду щодо миру в Україні впродовж 50 днів та вказали на брехню Китаю про те, що він нібито не постачає в РФ товари подвійного призначення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"14 липня президент Сполучених Штатів попередив президента Росії Путіна про необхідність укласти мирну угоду впродовж 50 днів. Якщо РФ не погодиться протягом цього терміну припинити атаки, Сполучені Штати готові вжити подальших заходів", - заявила в.о. постійного представника США при ООН посол Дороті Ші

Вона нагадала, що вже понад 100 днів тому Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка закликає до швидкого припинення війни та встановлення міцного миру в Україні. І хоча це посприяло переговорам у Саудівській Аравії й Стамбулі, прогрес "далеко не відповідає" діям, необхідним для миру.

"РФ продовжує вбивати українських мирних жителів. Російські безпілотники та ракети б’ють по школах, дитячих майданчиках, багатоквартирних будинках, будинках для людей похилого віку. Росія розгорнула тисячі військових КНДР на передовій та відправила десятки тисяч російських солдатів гинути на полі бою", - заявила представниця США.

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Дипломат також звернула увагу на продовження експорту з Китаю до РФ товарів подвійного призначення, які сприяють військово-промисловому виробництву Росії та дозволяють їй здійснювати атаки проти мирних міст України.

"Заява Пекіна про запроваджування суворого контролю за експортом товарів подвійного призначення просто розсипається на тлі щоденного виявлення компонентів китайського виробництва в безпілотниках, зброї та транспортних засобах, які Росія використовує проти України", - наголосила посол США.

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