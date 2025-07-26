Украине стоит быть "буферным" государством и сотрудничать с ЕС вместо вступления, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Украине "стратегическое" сотрудничество, считая, что членство Украины в ЕС якобы перенесет войну в Европу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Орбан написал в Х, сообщает "Европейская правда".

"Венгрия предлагает стратегическое сотрудничество с Украиной - прагматичное, гибкое и основанное на взаимных интересах, а не необратимую интеграцию. Членство Украины в ЕС перенесет войну в сердце Европы, а наши семьи не должны сталкиваться с риском. Эти времена требуют спокойного усмотрения, а не театральных угроз", - говорится в заметке.

Также Орбан назвал Украину "буферным государством".



"Сегодня судьба Украины заключается в том, что она является буферным государством, которое граничит с Россией. Мы не готовы принять такую судьбу. Венгры только-только сбежали от этого. Мы также были буферной страной во время Холодной войны. Мы не были частью Советского Союза, но мы были на западном периметре Советского Союза, на восточном периметре западного мира, но мы были буфером. Мы не хотим возвращаться к этой позиции. Украина находится в такой ситуации. Это может быть некомфортно, это может быть нехорошо, и кто-то хочет из этого вырваться, но факт в том, что стране адрес изменить нельзя", - добавил он.

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