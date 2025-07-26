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Новости Антиукраинская позиция Орбана
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Украине стоит быть "буферным" государством и сотрудничать с ЕС вместо вступления, - Орбан

Орбан об Украине, которая должна стать буферным государством

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Украине "стратегическое" сотрудничество, считая, что членство Украины в ЕС якобы перенесет войну в Европу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Орбан написал в Х, сообщает "Европейская правда".

"Венгрия предлагает стратегическое сотрудничество с Украиной - прагматичное, гибкое и основанное на взаимных интересах, а не необратимую интеграцию. Членство Украины в ЕС перенесет войну в сердце Европы, а наши семьи не должны сталкиваться с риском. Эти времена требуют спокойного усмотрения, а не театральных угроз", - говорится в заметке.

Также Орбан назвал Украину "буферным государством".

"Сегодня судьба Украины заключается в том, что она является буферным государством, которое граничит с Россией. Мы не готовы принять такую судьбу. Венгры только-только сбежали от этого. Мы также были буферной страной во время Холодной войны. Мы не были частью Советского Союза, но мы были на западном периметре Советского Союза, на восточном периметре западного мира, но мы были буфером. Мы не хотим возвращаться к этой позиции. Украина находится в такой ситуации. Это может быть некомфортно, это может быть нехорошо, и кто-то хочет из этого вырваться, но факт в том, что стране адрес изменить нельзя", - добавил он.

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Автор: 

Украина (45060) Орбан Виктор (509)


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Топ комментарии
+9
Буферний *****
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26.07.2025 11:21 Ответить
+7
Не тобі довбограю казати що робити Україні!!!
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26.07.2025 11:22 Ответить
+6
Хто цього чмура запитує кому ким бути?
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26.07.2025 11:21 Ответить
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Хто цього чмура запитує кому ким бути?
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26.07.2025 11:21 Ответить
чому угорці не схотіли бути буферною державою на Волзі і втікли за Карпатські гори?
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26.07.2025 11:30 Ответить
Йому Мадяр (їхній, угорський) скоро квиток на Ростов випеше

.
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26.07.2025 11:40 Ответить
а кукурудзяний качан в дупу цей покидьок орбан не хоче ?
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26.07.2025 12:01 Ответить
Буферний *****
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26.07.2025 11:21 Ответить
ото вже гнида!!! родини українців нехай гинуть? а твоя родина нехай живе у спокої?
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26.07.2025 11:22 Ответить
Не тобі довбограю казати що робити Україні!!!
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26.07.2025 11:22 Ответить
Паскуда!
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26.07.2025 11:23 Ответить
А може тобі, дебіле, краще вийти з ЄС...Все одно ж виженуть!
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26.07.2025 11:23 Ответить
Засмердів трохи по-іншому, але не менш смердюче.
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26.07.2025 11:23 Ответить
Мадьярорсцаґу теж треба стати буферною державою. На річці ОбЬ.
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26.07.2025 11:24 Ответить
Чому воно ще живе???
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26.07.2025 11:24 Ответить
Покідьки, як правило, живуть довго, на відміну від людей яки мають честь та гідність.
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26.07.2025 11:36 Ответить
Ханти-мансі хоче додому за Урал.
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26.07.2025 11:25 Ответить
усвідоблюемо що це чмо орбан не на довго як для історіїї- але все ж дав Бог Україні таких сусідів циганів ганімих....
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26.07.2025 11:25 Ответить
Останні події підтверджують його слова.У ****** і ішака куратор один.Ішак хоче назавжди закрити тему вступу до ЄС.
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26.07.2025 11:26 Ответить
Дурне, як пень. Якщо Україна не вистоїть, тоді знатимеш, що таке "буфер".
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26.07.2025 11:27 Ответить
Ху#ло на мінімалках!
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26.07.2025 11:28 Ответить
орбаняку на гілляку
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26.07.2025 11:29 Ответить
Орбан довбонутий
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26.07.2025 11:30 Ответить
Орбан каже що Угорщина була буфером і що адрес країни змінити неможливо тож Україна має терпіти цю долю буфера.. А як же ви змінили адресу та вже не буфер, нешановний пане Орбан?
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26.07.2025 11:30 Ответить
Вот и истинная причина всех действий Орбана- расчет на "буферную" Украину. Ну может еще кое-что, примерно то, шо получила Венгрия после оккупации Чехословакии.
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26.07.2025 11:33 Ответить
орбану варто більше жерти, бо на тюрячці цього він не зможе робити.
Та і коли жерти буде то буде менше патякати.
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26.07.2025 11:45 Ответить
Те, що Україна має бути буферною зоною вважає вся Європа, а не тільки цей зауральський кочівник. Іншого не буде, змиріться з цим. Та й зелений вошдь в Європу не збирається, там закони діють
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26.07.2025 11:46 Ответить
або Україна в ЄС, або буряти митимуть спинку полячкам в їхніх ваннах , а буферною буде Франція
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26.07.2025 11:54 Ответить
Ну, мля. Оцей буфер ху"ла про якісь буфери розповідає.
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26.07.2025 11:48 Ответить
Вітя як завжди - на репітє )) !!
Дурило ти картонне ,, війну в Європу принесе кацапня , а не Україна . Від України це не залежить - взагалі .!!
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26.07.2025 11:50 Ответить
цей кремлівський агент навіть не соромиться:

ще раз: не росія принесе війну , а вступ України !

та щоб ти здохло, мразото
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26.07.2025 11:58 Ответить
Ну та да… Побудуємо стіну на кордоні з орками (як в «Іграх тронів»), поставимо вишки вздовж, повдіваємо кожухи і будем ходити взад- вперед… Вас пуїв охоронятм. У вас же сімʼї. Да, торбан?
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26.07.2025 12:00 Ответить
Может нужно сделать Венгрию буферной зоной между ЕС и ***********?!
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26.07.2025 12:07 Ответить
Мітингу в європі проти перетворення україни на буферну зону ЄС не буде часом?
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26.07.2025 12:09 Ответить
Опять речевой понос от псевдолидера Венгрии.
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26.07.2025 12:15 Ответить
А тобі і далі підставляти свій вонючий задній буфер *****
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26.07.2025 12:17 Ответить
 
 